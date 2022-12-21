Elon Musk'tan istifa açıklaması: İşi alacak bir ahmak bulursam bırakacağım

İlişkili Haberler Elon Musk'tan istifa anketine ilk tepki: Sonucu beğenmedi kuralları değiştiriyor

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu işi üstlenecek kadar ahmak birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim" ifadesini kullandı.



Elon Musk, pazar günü Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini bildirmişti.



Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.



ABD basınında ise Elon Musk'ın aktif olarak yeni bir Twitter CEO'su aradığına dair haberler çıkmıştı.

TWITTER ANKETLERİ DEĞİŞECEK

Sonuçları beğenmeyen Elon Musk sessizliğini bozdu. Twitter CEO'su bundan sonra önemli konularda sadece Twitter Blue üyelerinin oy kullanabileceği bir sistem geliştireceklerini söyledi.



Elon Musk birçok sahte hesabın ankette oy kullandığını öne sürdü. Bir kullanıcının, "Sadece Blue üyeleri kural belirleyici anketlerde oy kullanabilmeli" yorumuna Musk'tan, "İyi nokta, Twitter bu değişikliği gerçekleştirecek" dedi.

TWITTER BLUE NEDİR?

Twitter Blue, Elon Musk'ın platformdaki nakit akışını artırmak için uyguladığı abonelik sistemi. ABD vatandaşları 8 dolar karşılığında Twitter Blue üyeliği alabiliyor. Eğer Apple cihazları üzerinden bu hizmeti satın almak isterseniz iOS ücretleriyle birlikte Twitter Blue'nun fiyatı 11 dolara çıkıyor.



Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı ise 109.99 Türk Lirası aynı şekilde Apple kullanıcıları aynı hizmet için 249.49 lira ödemek zorunda.