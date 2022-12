Elon Musk'tan istifa anketine ilk tepki: Sonucu beğenmedi kuralları değiştiriyor

Ünlü milyarder Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin başına geçmişti. Aldığı kararlarla sürekli tartışma konusu olan Musk, Twitter'da görevine ilişkin bir anket başlatmıştı.

Elon Musk'ın Twitter anketinde 12 saatte 17.5 milyon kişi oy kullanmıştı. Ankete katılanların yüzde 57.5'i Elon Musk'tan görevi bırakmasını istedi.



Sonuçları beğenmeyen Elon Musk sessizliğini bozdu. Twitter CEO'su bundan sonra önemli konularda sadece Twitter Blue üyelerinin oy kullanabileceği bir sistem geliştireceklerini söyledi.



Elon Musk birçok sahte hesabın ankette oy kullandığını öne sürdü. Bir kullanıcının, "Sadece Blue üyeleri kural belirleyici anketlerde oy kullanabilmeli" yorumuna Musk'tan, "İyi nokta, Twitter bu değişikliği gerçekleştirecek" dedi.



BU SEFER HALKIN SESİNİ DUYMADI

Twitter'ın CEO'su Musk göreve geldiğinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabına ilişkin bir anket yapmıştı. Ankette çoğunluk Trump'ın hesabının açılmasını istemişti. Elon Musk anketin sonucunda "Halk konuştu, Trump geri gelecek. Vox Populi, Vox Dei" açıklamasını yapmıştı.

Latince bir deyiş olan Vox Populi, Vox Dei "Halkın Sesi, Tanrı'nın Sesi" anlamına geliyor.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.