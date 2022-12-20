Elon Musk'tan istifa anketine ilk tepki: Sonucu beğenmedi kuralları değiştiriyor

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Ünlü milyarder Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin başına geçmişti. Aldığı kararlarla sürekli tartışma konusu olan Musk, Twitter'da görevine ilişkin bir anket başlatmıştı.

Elon Musk'ın Twitter anketinde 12 saatte 17.5 milyon kişi oy kullanmıştı. Ankete katılanların yüzde 57.5'i Elon Musk'tan görevi bırakmasını istedi.



Sonuçları beğenmeyen Elon Musk sessizliğini bozdu. Twitter CEO'su bundan sonra önemli konularda sadece Twitter Blue üyelerinin oy kullanabileceği bir sistem geliştireceklerini söyledi.



Elon Musk birçok sahte hesabın ankette oy kullandığını öne sürdü. Bir kullanıcının, "Sadece Blue üyeleri kural belirleyici anketlerde oy kullanabilmeli" yorumuna Musk'tan, "İyi nokta, Twitter bu değişikliği gerçekleştirecek" dedi.



BU SEFER HALKIN SESİNİ DUYMADI

Twitter'ın CEO'su Musk göreve geldiğinde eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabına ilişkin bir anket yapmıştı. Ankette çoğunluk Trump'ın hesabının açılmasını istemişti. Elon Musk anketin sonucunda "Halk konuştu, Trump geri gelecek. Vox Populi, Vox Dei" açıklamasını yapmıştı.

Latince bir deyiş olan Vox Populi, Vox Dei "Halkın Sesi, Tanrı'nın Sesi" anlamına geliyor.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Twitter Blue, Elon Musk'ın platformdaki nakit akışını artırmak için uyguladığı temel yöntem. ABD vatandaşları 8 dolar karşılığında Twitter Blue üyeliği alabiliyor. Eğer Apple cihazları üzerinden bu hizmeti satın almak isterseniz iOS ücretleriyle birlikte Twitter Blue'nun fiyatı 11 dolara çıkıyor.



Twitter Blue'nun Türkiye fiyatı ise 109.99 Türk Lirası aynı şekilde Apple kullanıcıları aynı hizmet için 249.49 lira ödemek zorunda.



TESLA YATIRIMCILARI SONUÇTAN MEMNUN



Tesla hisseleri, Elon Musk'ın başlattığı ankette Twitter yöneticiliğini bırakmasının istenmesinin ardından yükseldi.



Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, borsa açılışından kısa bir süre sonra yüzde 3'e kadar artarak 154,74 dolardan işlem gördü.



Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter'ı devralma işlemlerinin tamamlandığı ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti.



Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.