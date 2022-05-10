Elon Musk'tan ölüm açıklaması: Sizi tanımak güzeldi

Space -X ve Tesla CEO'su Elon Musk Ukrayna'ya uydu interneti sağlamasının ardından Moskova'dan tepki çekmişti.

Musk, Rusya uzay ajansı Roscosmos'un Başkanı tarafından tehdit edildiği iddialarının ardından; "Ölürsem sizi tanımak güzeldi" mesajı paylaştı.



Kısa süre önce satın aldığı platformda 91 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'ın tweeti kısa süre içinde binlerce tekrar paylaşım, yorum ve beğeni aldı.

Musk'ın diyetsiyen ve yazar annesi Maye Musk, oğlunun mesajını alıntıladı ve, "kızgın yüz" emojisi ile beraber; “Bu komik değil” ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine, Elon Musk, annesine cevap vererek, “Özür dilerim! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım” yazdı.

Musk'ın söz konusu tweetinin Rusya'nın uzay dairesi Roscosmos'un başkanı Dmitry Rogozin tarafından tehdit edildiği iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Rogozin, mesajında Ukrayna'ya Starlink ile uydu interneti sağlayan Elon Musk'un Rusya'ya zarar verdiğini ve çocukça davranışlarına karşın yetişkin olarak hesap vereceğini söylemişti.

