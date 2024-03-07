Elon Musk'tan OpenAI'a tehdit: İsmini değiştir!

NE OLMUŞTU?



Musk, yapay zeka şirketinin kuruluşundan itibaren kardan çok insanlığın yararına olacak şekilde geliştirme anlaşmasına ihanet ettiklerini düşündüğü belirtmişti.



Musk "İnsanlığın yararından ziyade Microsoft'un karını maksimize etmek için çalışıyor" diyerek şirketin CEO'su Sam Altman'a dava açmıştı.



MUSK'IN E-POSTA YAZIŞMALARINI YAYINLADILAR



Dava sonrası OpenAI yöneticilerinden Musk'a cevap geçikmedi.

Musk'ın OpenAI'ı Tesla'nın bir parçası haline getiremediği için öfkelendiği ve bu davayı açtığı iddia edilirken, OpenAI gönderisinde Musk'ın da yöneticiyken kar amacı güden bir politika izlediği belirtmişti.



Ayrıca OpenAI, Elon Musk'ın şirket yöneticilerine acilen 1 milyar dolar yatırım toplanması gerektiğini söylediği bir e-postayı da yayınlamıştı.