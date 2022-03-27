Elon Musk'tan Twitter'a rakip sinyali

Elon Musk, kendi sosyal medya platformunu kurabileceğini açıkladı.



Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a bir kullanıcı "Yeni bir sosyal medya platformu kurmayı düşünür müsün?" diye sordu.



Musk, bunu ciddi şekilde düşüneceğini söyledi.

Tesla CEO'su, 2 gün önce de takipçilerine "İşleyen bir demokrasi için ifade özgürlüğü esastır, siz Twitter'ın bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı olduğuna inanıyor musunuz?" sorusunu sorarak bir anket yapmıştı.

Ankete katılanların yüzde 70'ten fazlası ''Hayır'' cevabını vermişti.