Elon Musk'tan X (Twitter) yüzünden işten çıkarılanlara: "Finansal yardım yapacağız"

Elon Musk, işvereni tarafından X platformundaki faaliyetleri nedeniyle haksız muameleye uğrayan herhangi bir kullanıcının yasal faturalarını finanse edeceğini duyurdu.

Elon Musk'tan X (Twitter) yüzünden işten çıkarılanlara: "Finansal yardım yapacağız"

, X platformu üzerinde herhangi bir kullanıcının yaptığı paylaşım, beğeni veya etkileşimi yüzünden işvereni tarafından işten çıkarılırsa, yasal faturalarını finanse edeceğini açıkladı.

"YASAL FATURANIZI FİNANSE EDECEĞİZ, SINIR YOK"

Musk paylaştığı gönderide "Bu platformda bir şey paylaşmanız veya beğenmeniz nedeniyle işvereniniz tarafından haksız muameleye maruz kaldıysanız, yasal faturanızı finanse edeceğiz. Sınır yok. Lütfen bize bildirin." ifadelerini kullandı.

X yani eski adıyla 'ı satın aldıktan sonra bir gönderi paylaşan Musk, "İfade özgürlüğü işleyen bir demokrasinin temelidir ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır". diye belirtmişti.

Musk geçmişte ifade özgürlüğüne olan bağlılığını dile getirmiş ve bir keresinde kendisini 'ifade özgürlüğü mutlakçısı' olarak tanımlamıştı.

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