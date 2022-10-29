Elon Musk'tan yasaklı hesap mesajı (Donald Trump'ın Twitter yasağı kalkacak mı?)

Elon Musk'ın Twitter'ı resmen satın alması içerik konusunda müdahale endişelerini gündeme getirirken, Musk'tan bu konuda bir konsey kurulacağı açıklaması geldi.



Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Twitter, çeşitli bakış açılarına sahip bir içerik denetleme konseyi oluşturacak. Bu konsey toplanmadan önce hiçbir önemli içerik kararı alınmayacak veya yasaklı bir hesabın eski durumuna döndürülmesi yani engelinin kaldırılması gerçekleştirilmeyecek" ifadelerini kullandı.



Musk daha önce yaptığı açıklamalarda “Twitter’ı satın aldım; çünkü şiddete başvurmadan çok çeşitli inançların sağlıklı bir şekilde tartışılabileceği dijital bir platforma sahip olmak, uygarlığımızın geleceği açısından önemli” diye konuşmuştu.



Şu anda sosyal medyada aşırı sağ ve aşırı sol kanatlara bölünerek farklı seslerin çıkmasına izin vermeyen görüşlerin hakim olduğunu ve daha fazla nefret yayarak toplumun ikiye bölünmesi riskini barındıran ciddi bir tehlikenin oluştuğunu ifade eden Musk şunları söylemişti:



"Geleneksel medyanın çoğu, durmak bilmeyen bir tıklama peşinde koşarak, bunun para getireceği inancıyla bu kutuplaşmayı körükledi ve besledi. Bunun yapılmasıyla diyalog kurma fırsatı kayboldu.



Twitter’ı satın alma sebebim bu. Bunu kolay olduğu için yapmadım. Bunu daha fazla para kazanmak için yapmadım. Bunu aşık olduğum insanlığa yardım etmeye çalıştığım için yaptım.



Tüm çabalarımıza rağmen bu hedefe ulaşamamanın gerçek bir olasılık olduğunu alçak gönüllükle kabul ediyorum."