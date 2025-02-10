Elon Musk'tan yeni yapay zeka: ABD hükümetinin verilerini kullanıyor

DOGE Başkanı Elon Musk ve ekibi, "GSAi" adlı özel bir yapay zeka aracı geliştiriyor.

Wired'in haberine göre, Donald Trump döneminde kurulan DOGE, Genel Hizmetler İdaresi’nin (GSA) verimliliğini yapay zeka yardımıyla önemli ölçüde artırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 12 bin çalışanı bulunan GSA, ABD hükümetinin bina ve BT altyapısından, sözleşmeler ve tedarik süreçlerine kadar geniş bir alanda sorumluluk taşıyor.



Bu yapay zeka aracı, ABD hükümetinin sözleşme ve tedarik verilerini analiz ederek çalışanların daha hızlı belge taslakları hazırlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.



TRUMP, BİDEN’IN YAPAY ZEKA GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ KALDIRDI



Joe Biden yönetimi, yapay zeka teknolojilerinin potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle ABD devlet kurumlarında dikkatli kullanılması yönünde talimat vermişti.

Ayrıca, chatbotlar ve programlama asistanları gibi çeşitli yapay zeka araçlarının güvenlik denetiminden geçirilmesini istemişti.

Ancak Biden yönetimi görev süresi boyunca bu araçların hiçbirine kullanım onayı vermedi.

TRUMP TÜM KISITLAMALARI KALDIRDI



Donald Trump ise yapay zeka konusunda tamamen farklı bir tutum sergiliyor.

23 Ocak’ta çıkardığı bir kararnameyle ABD’nin yapay zeka alanında küresel lider olmasını engelleyebilecek tüm kısıtlamaları mevcut yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere kaldırdı.

Bu süreçte Elon Musk, Trump’ın en önemli iş ortaklarından biri konumunda bulunuyor.