Elon Musk'ın Starlink uydularının internet hızı belli oldu

Özel uzay şirketi SpaceX'in 12 bin mini uydudan oluşacak Starlink projesinin şu anda Dünya'ya sunduğu internet hızı belli oldu.



Ookla tarafından yayınlanan rapora göre, yörüngede bulunan Starlink uyduları indirme hızında 30 Mbps ila 60 Mbps arasında değerlere sahip.



Starlink uyduları, yapılan testlere göre 5 Mbps'den 18 Mbps'ye kadar yükleme hızı sundu.

Sonuçlar SpaceX'in vadettiği gigabit hızlarının şimdilik çok gerisinde olunduğunu gözler önüne serdi.



Elon Musk, uzaya gönderilecek binlerce uyduyla dünyanın dört bir yanına hızlı ve ucuz internet hizmeti sağlamayı hedefliyor.

SpaceX geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen fırlatma sonrası alçak yörüngedeki uydu sayısını 420’ye yükseltmişti.



SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.