Elon Musk'tan Twitter CEO’suna destek

Mikro blog platformundan hatırı sayılır oranda hisse alan fon şirketi Elliott Management, Dorsey'nin gitmesi dahil şirkette bir dizi değişiklik planlıyor.



Son günlerde teknoloji dünyasının konuştuğu bu iddia ile ilgili özel uzay şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan tepki geldi.



Business Insider'da yer alan habere göre, Musk, Dorsey'nin görevde kalması gerektiğini belirtti ve Dorsey'e destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.



Aynı haberde yer alan bilgiye göre, Twitter çalışanları da Dorsey'in görevde kalması için bir kampanya başlatma kararı aldı.



Hem Twitter hem de Square şirketinin CEO’su olan Dorsey, Twitter hisselerindeki zayıf performansı nedeniyle özellikle son dönemde eleştirilerin hedefi konumundaydı.



Dorsey’in görevden alınması için harekete geçtiği iddia edilen Elliott Management’in Twitter’ın aldığı hisse oranı ise henüz ortaya çıkmadı.

