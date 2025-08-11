Emlak ilanlarında teknolojik sahtecilik: Gerçek olmayan evler satılıyor

Gerçekten var olmayan evler, yapay zeka ile üretilmiş fotoğraflarla satışa çıkarılıyor. İngiltere’de tam yenilenmiş üç odalı bir ev ilanı, dikkatli kişilerin fark ettiği yapay zeka izleri nedeniyle gündem oldu.

The Register’ın ortaya çıkardığı ilana ait fotoğraf sonradan silindi.

Görselde hizasız tenteler, duvara dönüşen çitler ve komşunun kapısını kapatan çiçek tarhı gibi yapay zekaya özgü hatalar tespit edildi.

Orijinal (ya da daha az düzenlenmiş) fotoğrafta ise kiremit tente, açık bir yaya yolu ve bitişikteki kuaför dükkânı net şekilde görülüyordu.

TUVALETİN BİLE YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Emlak sektöründe bilgisayar destekli görselleştirme (CGI) uzun süredir “sanal dekorasyon” amacıyla kullanılıyordu. Ancak yapay zeka ile artık yalnızca koltuk eklemek değil, evin mimari yapısını bile değiştiren manipülasyonlar yapılmaya başlandı.

The Register, söz konusu ilanda tuvaletin yerinin bile değiştirildiğini belirtti. İlandan sorumlu emlak ajansı olayla ilgili soruları yanıtlamayı "meşgul oldukları" gerekçesiyle reddetti.

Uzmanlar bu durumun hukuka aykırı olabileceğini vurguluyor. Reading Üniversitesi’nden yapı denetim uzmanı Dr. Adrian Tagg, bunun kannnun kapsamına girebilecek kadar ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Tagg, “Bina denetçileri doğru ve kanıta dayalı bilgi vermekle yükümlü.

Emlakçılıkta ise bu profesyonel sorumluluk hiç olmadı” dedi.

EVİN NUMARASI YANLIŞTI

Emlak sektörünün itibarını daha da zedeleyen bu trend, potansiyel alıcılar arasında öfke yaratıyor.

ABD’de yayınlanan bir başka ilan, evin numarasını bile yanlış gösteren ağır düzenlenmiş bir yapay zeka yapımı görseliyle tepki çekti. Bir kullanıcı, “İlan fotoğraflarında yapay zeka kullanımı yasaklanmalı” yorumunu yaptı.

Buna rağmen sektör, yapay zekayı kucaklamış durumda.

McKinsey & Company, 2023’te yayınladığı bir raporda teknolojinin emlak sektörüne 110 ila 180 milyar dolar arasında değer katabileceğini öngörmüştü.