En az sevilen elektrikli otomobil markası belli oldu

Yeni bir elektrikli araç (EV) araştırması Tesla’nın halk arasında en az sevilen marka olduğunu ortaya koydu. Özellikle CEO Elon Musk’ın son yıllarda politikaya yönelmesi, sosyal medyadaki çıkışları ve tartışmalı kararları, birçok insanın Tesla’ya karşı olumsuz duygular geliştirmesine neden olmuş gibi görünüyor.

19 MARKA ARASINDA SON SIRADA

Electric Vehicle Intelligence Report adlı piyasa araştırması, bahar ve yaz aylarında 8 binden fazla kişiyle anket yaptı. Sonuçlara göre Tesla, 19 elektrikli araç markası arasında son sırada yer alıyor.

Katılımcıların yüzde 39’u Tesla hakkında olumsuz görüş belirtti. Bu oran, GMC, Kia ve Ford gibi ikinci en az beğenilen diğer markaların çok üzerinde.

Raporda şöyle deniyor:

“Tesla’nın marka itibarı düşmeye devam ediyor. Sektörün lideri, tüketiciler nezdinde ciddi sorunlar yaşıyor. Net olumlu algı skoru -13’e geriledi, güvensizlik oranı yüzde 48 ile en yüksek düzeyde ve güven yoğunluğu skoru -19 ile en düşük seviyede.”

ROBOTAKSİ GÜVEN VERMEDİ

Raporda dikkat çeken bir diğer sonuç ise Tesla’nın geçen ay tanıttığı robotaksi hizmetine yönelik güvensizlik.

Wall Street Journal’da yer alan ve hizmetin güvenlik açıklarına eğilen bir haberle gündeme gelen robotaksi sorusuna cevaben, katılımcıların yüzde 50’si bu hizmeti kullanmak istemediklerini, yüzde 53’ü ise güvenli bulmadıklarını belirtti.

Bu, Elon Musk’ın Tesla’nın geleceğini robotaksilere bağladığı düşünüldüğünde oldukça olumsuz bir tablo.

BİR ZAMANLAR EN SEVİLEN MARKALARDANDI

2021 yılına kadar Tesla, ABD halkı arasında en çok sevilen şirketlerden biriydi. Ancak o dönemden bu yana çok şey değişti. Musk’ın, Donald Trump’ın yeniden başkan seçilmesi için yüz milyonlarca dolar harcaması, ardından Beyaz Saray’a katılması, federal kurumlarla çatışması ve nihayetinde Trump’la açık bir kavgaya tutuşması, şirketin itibarını sarstı.

Bu kaotik süreç Tesla’nın satışlarını da olumsuz etkiledi. Şirket, dünya genelinde düşen satışlar ve mali krizlerle mücadele ediyor.

Araştırma, Tesla hissedarlarının da Musk’tan memnun olmadığını ortaya koydu. Katılımcı hissedarların yüzde 51’i, Musk’ın hükümet işlerinden elini çekip Tesla’ya odaklanmasını istiyor.