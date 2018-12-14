Almanya’nın en büyük ikinci, Avrupa’nın ise en büyük dokuzun borsası Börse Stuttgart, 2019’un ikinci çeyreğinde platform üzerinde kripto para birimleri ticareti işlemleri sunacağını duyurdu.

Börse Stuttgart’ın, yatırımcılarına dijital varlık ticareti hizmeti sunabilmek adına finansal hizmetler sunan solarisBank işbirliğiyle bir kripto para birimleri altyapısı üzerinde çalışacağını belirten Börse Stuttgart CEO’su Alexander Höptner, konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:



“Teknoloji ve banka uzmanlığıyla, solarisBank dijital varlıklar değer zincirinde merkezi hizmetler sunabilmemiz için çok iyi bir eş. solarisBank Blockchain Factory, kripto para birimleri ticaretini bir üst seviyeye çıkarmamıza ve şeffaflık ve güvenilirlik konusunda yeni bir standart belirlememize yardımcı olacak.”



Gelişmelerin ardından kripto para birimleri piyasalarındaki düşüş devam ederken, 57 milyar 62 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.22’lik bir düşüşle 3,307 dolara geriledi ve piyasanın yüzde 54.9’unu oluşturdu.



Toplam 2,071 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 9.43 ile en çok Bitcoin Cash geriledi. En büyük 100 arasından ise yüzde 19.93, yüzde 10.72, yüzde 7.11, yüzde 3.98, yüzde 2.72, yüzde 2.66, yüzde 1.97, yüzde 1.41, yüzde 0.51, yüzde 0.15 ve yüzde 0.11 ile sırasıyla yalnızca Dentacoin, Waves, TenX, HyperCash, Maker, Qtum, USD Coin, Ethereum Classic, Bytom, Decred ve TrueUSD arttı. Piyasadaki düşüş eğilimine yüzde 38.26 ile 67’nci sıradaki DEX öncülük etti.



Piyasadaki düşüşe bağlı olarak piyasa hacmi 104 milyar 892 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 11 milyar 880 milyon dolar olarak hesaplandı.