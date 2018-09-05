Gelişmelerin etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.19’luk bir artışla 7,374 dolara yükseldi ve 127 milyar 218 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.1’ini oluşturdu.



Toplam 13,729 adet piyasada işlem gören 1,910 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden yüzde 0.61 ve yüzde 0.79 ile sırasıyla yalnızca Ethereum ve Ripple düşerken, yüzde 3.83 ile en çok Stellar arttı. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 61’i artarken, yüzde 153.15 ile en çok artış 23’üncü sıradaki Bitcoin Diamond’da görüldü.



Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 239 milyar 486 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 195 milyon dolar olarak hesaplandı.