Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin’in 16 Mart’ta 4 bin dolar düzeyine yükselmesinin ardından, kripto para ve blockchain teknolojileri adaptasyonunun arttığına ilişkin gelişmelerle piyasadaki artış istikrarı korunuyor.



Söz konusu gelişmeler kapsamında Avustralya yönetiminin, “dağıtılmış defter teknolojisinde küresel lider” olmak amacıyla ulusal bir blockchain stratejisi geliştireceği açıklandı. Avustralya Endüstri Bilim, Endüstri ve Teknoloji Bakanlığı, “gelişmekte” olan endüstri için 100 bin dolar ayrıldığını duyururken, söz konusu blockchain stratejisinin “yaptırım, yetenek ve kapasite inşası, yenilik ve uluslararası rekabet ve işbirliğine yatırım” alanlarına odaklanacağı belirtildi.



Gelişmelerin ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.07 artışla 4,017 dolardan işlem gördü ve 70 milyar 694 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8’ini oluşturdu.



Hafta sonu piyasanın en büyük 10 kripto para biriminde görülen artış hızı hafif sekteye uğradı ve son 24 saatte yüzde 0.07, yüzde 6.62, yüzde 0.80 ve yüzde 0.14 ile sırasıyla yalnızca Bitcoin, Bitcoin Cash, Stellar ve TRON yükseldi. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 59’u arttı ve artışa yüzde 12.67 ile 80’inci sıradaki GXChain öncülük etti.



En büyük 10’da etkili olan düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 139 milyar 218 milyon dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 27 milyar 843 milyon dolar olarak hesaplandı.