En büyük kuyruklu yıldız keşfedildi: Normalden 50 kat daha büyük

Henüz görevini tamamlamamış olan Hubble Uzay Teleskopu yeni bir keşfe imza attı.

Güneş Sistemi içerisinde yer alan en büyük kuyruklu yıldız keşfefildi. Mega kuyruklu yıldız olarak da anılan C/2014 UN271, yüzölçümü olarak Kocaeli'nden daha büyük.

Katı merkezi 130 kilometre uzunluğa ulaşan kuyruklu yıldız ortalamadan 50 kat daha büyük. Yayımlanan araştırmanın yazarlarından David Jewitt, "Bu kuyruklu yıldız kelimenin tam anlamıyla buzdağının görünen tarafı. Güneş Sistemi'nin uzak taraflarında görünmek için çok küçük duruyor" dedi.

Bilim insanları Güneş'ten uzaklaştıkça sistem içerisinde C/2014 UN271 (Bernardinelli-Bernstein) gibi birçok dev kuyruklu yıldızın olduğu kanısında.

2012 yılında kataloğa giren ISON kuyruklu yıldızı

NASA'nın resmi açıklamasında bilim insanları, "Her zaman bu kuyruklu yıldızın çok büyük olması gerektiğini düşünüyorduk, çünkü çok uzak mesafede olmasına rağmen çok parlıyordu. Şimdi bunu doğruladık" dedi.

Bernardinelli-Bernstein kuyruklu yıldızı saatte yaklaşık 35 bin kilometre hızla hareket ediyor. Bilim insanları kuyruklu yıldızın 1 milyon yıldan uzun bir süredir Güneş'e doğru çekildiğini düşünüyor. Ancak bu Dünya için bir tehlike oluşturmuyor.

Bernardinelli-Bernstein, 2031 yılında Dünya'ya en yakın konumunu alacak. O zaman bile gezegenimizden 1.6 milyar kilometre uzaklıkta bulunacak.

Dünya ve Güneş arasındaki mesafe yaklaşık 93 milyon kilometre. Yani kuyruklu yıldızın Dünya'ya en yakın olduğu nokta, bu mesafenin 17 katına denk gelecek.

KUYRUKLU YILDIZ NEDİR?

Güneş Sistemi'nin oluşumundan beri varlığını sürdüren buz dağlarına kuyruklu yıldız adı veriliyor. Bu devasa buz parçaları Güneş'e yaklaştıklarında üzerlerindeki buzların bir kısmı eriyor ve arkasında kuyruk olarak adlandırdığımız izler bırakıyor. Bir kuyruklu yıldızın kuyruğu Dünya'nın 15 katı kadar uzun olabilir. Kuyruklu yıldızlar antik çağlardan beri bilinen gök cisimleri arasında yer alıyor.

Halley kuyruklu yıldızına ait millattan önce 240 yılına dayanan kayıtlar bulunmakta. C/2014 UN271, Halley'in yaklaşık 12 katı büyüklüğünde. Güneş Sistemi'nde 6 binden fazla kuyruklu yıldız kayıt altına alınmış durumda.

Çekirdeğinde buzun yanı sıra kaya ve yoz da bulunur. Kuyruklu Yıldızlar bu özelliklerinden dolayı kirli kartopu olarak da adlandırılır. Yüzeyinin altında donmuş halde bulunan maddeler genellikle karbondioksit, karbon monoksit, metan ve amonyaktır.