En büyük teknoloji fuarı CES 2021 yılında yapılmayacak

Bu yıl Ocak ayında Corona salgınının başlamasından hemen önce Las Vegas'ta yapılan dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES, önümüzdeki sene fiziksel ortamda yapılmayacak.

CES'ten yapılan duyuruda, salgın nedeniyle artan sağlık endişelerinin fuarın güvenli olarak gerçekleşmesini mümkün kılmadığı belirtildi. Açıklamada, ürün tanıtımı, seminerler ve konferanslar gibi fuarla ilgili tüm etkinliklerin dijital olarak gerçekleşeceği bildirildi.

CES, Las Vegas'a 2022 yılında geri dönecek.



Fuarı bu sene Ocak ayında 171 bin kişi ziyaret etmişti.



