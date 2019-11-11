En çok akıllı telefon satan şirketler belli oldu

2019'un üçüncü çeyreğine ait akıllı telefon satış rakamlarını içeren rapor yayınlandı.

IDC tarafından yayınlanan rapora göre, toplam akıllı telefon satışı 358 milyon 300 bin adete ulaştı.



Listenin zirvesinde 78.2 milyon adet satış yapan (yüzde 21.8 pazar payı) Güney Kore merkezli Samsung yer aldı. Samsung'u 66.6 milyon adet satış ile Huawei izledi. Çin merkezli firmanın pazar payı 18.6 olarak açıklandı. Bu rakama Huawei'nin alt markası Honor'un satışları da dahil edildi.



Üçüncü sırada yer alan Apple, 46.6 milyon iPhone satışı gerçekleştirdi. Yüzde 13 pazar payına sahip olan firma yıllık bazda yüzde 0.6 kayıp yaşadı.



Bir başka Çİn merkezli firma Xiaomi, 32,7 milyon satış ile geçen yıla kıyasla %3,3’lük bir düşüşle 4'üncü sırada, Oppo ise 31.2 milyon adet sevkiyat ile 5'inci sırada yer aldı.



Oppo bu rakam ile geçen yıla kıyasla yüzde 4.2'lik bir artış kaydetmiş oldu.

GÜNEY KORE'DE AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI ÖNLEMİ