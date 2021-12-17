En çok bacaklı kırkayak rekoru kırıldı: 1306 bacaklı kırkayak keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, Batı Avustralya'da bir maden bölgesinde yerin yaklaşık 60 metre altında bin 306 bacaklı, soluk renkli ve 95 mm uzunluğunda bir kırkayak keşfetti.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre Eumillipes Persephone bir kırkayak türü ve bilim insanları bu türden 4 tanesini inceledi.



BİN 306 BACAK BİR REKOR



Araştırmalarına göre, yetişkin dişilerden birinin bin 306, diğerinin 998 bacağı bulunuyordu. İki yetişkin erkekten birinin 818, diğerinin ise 778 bacağı vardı.



Bin 306 bacaklı olan bu kırkayak dünyada bir ilk ve rekor.



ÖNCEKİ REKOR 750 BACAKTI



400 milyon yıl önce var olan kırkayakların bugün yaklaşık 13 bin türü bulunuyor.



Önceki rekor, 750 bacaklı Illacme plenipes isimli bir California kırkayak türüydü.