En çok bacaklı kırkayak rekoru kırıldı: 1306 bacaklı kırkayak keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, bin 306 bacaklı kırkayak keşfetti. Bilim insanları bu keşifle bir rekora imza attı.

Haberler - ntv.com.tr 17.12.2021 - 08:09

En çok bacaklı kırkayak rekoru kırıldı: 1306 bacaklı kırkayak keşfedildi

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Avustralyalı bilim insanları, Batı Avustralya'da bir maden bölgesinde yerin yaklaşık 60 metre altında bin 306 bacaklı, soluk renkli ve 95 mm uzunluğunda bir kırkayak keşfetti.

TRT 'de yer alan bilgilere göre Eumillipes Persephone bir kırkayak türü ve bilim insanları bu türden 4 tanesini inceledi.

BİN 306 BACAK BİR REKOR

Araştırmalarına göre, yetişkin dişilerden birinin bin 306, diğerinin 998 bacağı bulunuyordu. İki yetişkin erkekten birinin 818, diğerinin ise  778 bacağı vardı.

Bin 306 bacaklı olan bu kırkayak dünyada bir ilk ve rekor.

ÖNCEKİ REKOR 750 BACAKTI

400 milyon yıl önce var olan kırkayakların bugün yaklaşık 13 bin türü bulunuyor.

Önceki rekor, 750 bacaklı Illacme plenipes isimli bir California kırkayak türüydü.

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