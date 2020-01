En çok gelir elde eden oyunlar belli oldu

2019'un en çok gelir elde eden ücretsiz ve ücretli oyunları belli oldu.



Deadline'da yer alan habere göre, en çok gelir elde eden ücretsiz oyun 1.8 milyar dolar ile Fortnite oldu.



Fortnite'ı 1.6 milyar dolar gelir ile Dungeon Fighter Online ve Honour of Kings takip etti.



Ücretli oyunlar listesinin zirvesinde ise EA Games'in yapımcılığını üstlendiği FIFA 19 yer aldı. FIFA 19'un 2019 yılında elde ettiği gelir 786 milyon dolar olarak açıklandı.



FIFA 19'u 645 milyon dolar gelir ile Call of Duty: Modern Warfare ve 595 milyon dolar ile Grand Theft Auto V tajkip etti. Aynı firma tarafından satışa sunulan FIFA 10'nin geçen yılki geliri ise 504 milyon dolar olarak açıklandı.



EN ÇOK GELİR ELDE EDEN ÜCRETLİ OYUNLAR



FIFA 19: 786 milyon dolar

Call of Duty: Modern Warfare: 645 milyon dolar

Grand Theft Auto V: 595 milyon dolar

FIFA 20: 504 milyon dolar

Call of Duty: Black Ops III: 487 milyon dolar

NBA 2K19: 370 milyon dolar

Tom Clancy’s The Division 2: 370 milyon dolar

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege: 358 milyon dolar

Borderlands 3: 329 milyon dolar

The Sims 4: 311 milyon dolar



EN ÇOK GELİR ELDE EDEN ÜCRETSİZ OYUNLAR



Fortnite: 1,8 milyar dolar

Dungeon Fighter Online: 1,6 milyar dolar

Honour of Kings: 1,6 milyar dolar

League of Legends: 1,5 milyar dolar

Candy Crush Saga: 1,5 milyar dolar

Pokemon Go: 1,4 milyar dolar

Crossfire: 1,4 milyar dolar

Fate/Grand Order: 1,2 milyar dolar

Game for Peace: 1,1 milyar dolar

Last Shelter: Survival: 1,1 milyar dolar