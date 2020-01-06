En çok gelir elde eden oyunlar belli oldu

2019'un en çok gelir elde eden ücretsiz ve ücretli oyunları belli oldu.
Deadline'da yer alan habere göre, en çok gelir elde eden ücretsiz oyun 1.8 milyar dolar ile Fortnite oldu.
Fortnite'ı 1.6 milyar dolar gelir ile Dungeon Fighter Online ve Honour of Kings takip etti.
Ücretli oyunlar listesinin zirvesinde ise EA Games'in yapımcılığını üstlendiği FIFA 19 yer aldı. FIFA 19'un 2019 yılında elde ettiği gelir 786 milyon dolar olarak açıklandı.
FIFA 19'u 645 milyon dolar gelir ile Call of Duty: Modern Warfare ve 595 milyon dolar ile Grand Theft Auto V tajkip etti. Aynı firma tarafından satışa sunulan FIFA 10'nin geçen yılki geliri ise 504 milyon dolar olarak açıklandı.
EN ÇOK GELİR ELDE EDEN ÜCRETLİ OYUNLAR
FIFA 19: 786 milyon dolar
Call of Duty: Modern Warfare: 645 milyon dolar
Grand Theft Auto V: 595 milyon dolar
FIFA 20: 504 milyon dolar
Call of Duty: Black Ops III: 487 milyon dolar
NBA 2K19: 370 milyon dolar
Tom Clancy’s The Division 2: 370 milyon dolar
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege: 358 milyon dolar
Borderlands 3: 329 milyon dolar
The Sims 4: 311 milyon dolar
EN ÇOK GELİR ELDE EDEN ÜCRETSİZ OYUNLAR
Fortnite: 1,8 milyar dolar
Dungeon Fighter Online: 1,6 milyar dolar
Honour of Kings: 1,6 milyar dolar
League of Legends: 1,5 milyar dolar
Candy Crush Saga: 1,5 milyar dolar
Pokemon Go: 1,4 milyar dolar
Crossfire: 1,4 milyar dolar
Fate/Grand Order: 1,2 milyar dolar
Game for Peace: 1,1 milyar dolar
Last Shelter: Survival: 1,1 milyar dolar