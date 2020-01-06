En çok gelir elde eden oyunlar belli oldu

Geride bıraktığımız 2019'un en çok gelir elde eden oyunları belli oldu. Birinci sırada 1ç8 milyar dolar gelir ile Fortnite yer aldı.

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2019'un en çok gelir elde eden ücretsiz ve ücretli oyunları belli oldu. 
  
Deadline'da yer alan habere göre, en çok gelir elde eden ücretsiz oyun 1.8 milyar dolar ile Fortnite oldu.  
  
Fortnite'ı 1.6 milyar dolar gelir ile Dungeon Fighter Online ve Honour of Kings takip etti. 
  
Ücretli oyunlar listesinin zirvesinde ise EA Games'in yapımcılığını üstlendiği FIFA 19 yer aldı. FIFA 19'un 2019 yılında elde ettiği gelir 786 milyon dolar olarak açıklandı. 
  
FIFA 19'u 645 milyon dolar gelir ile Call of Duty: Modern Warfare ve 595 milyon dolar ile Grand Theft Auto V tajkip etti. Aynı firma tarafından satışa sunulan FIFA 10'nin geçen yılki geliri ise 504 milyon dolar olarak açıklandı. 

EN ÇOK GELİR ELDE EDEN ÜCRETLİ OYUNLAR 
  
FIFA 19: 786 milyon dolar 
Call of Duty: Modern Warfare: 645 milyon dolar 
Grand Theft Auto V: 595 milyon dolar 
FIFA 20: 504 milyon dolar 
Call of Duty: Black Ops III: 487 milyon dolar 
NBA 2K19: 370 milyon dolar 
Tom Clancy’s The Division 2: 370 milyon dolar 
Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege: 358 milyon dolar 
Borderlands 3: 329 milyon dolar 
The Sims 4: 311 milyon dolar 
  
EN ÇOK GELİR ELDE EDEN ÜCRETSİZ OYUNLAR 
  
Fortnite: 1,8 milyar dolar 
Dungeon Fighter Online: 1,6 milyar dolar 
Honour of Kings: 1,6 milyar dolar 
League of Legends: 1,5 milyar dolar 
Candy Crush Saga: 1,5 milyar dolar 
Pokemon Go: 1,4 milyar dolar 
Crossfire: 1,4 milyar dolar 
Fate/Grand Order: 1,2 milyar dolar 
Game for Peace: 1,1 milyar dolar 
Last Shelter: Survival: 1,1 milyar dolar 

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