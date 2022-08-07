En çok vakti YouTube'da harcıyoruz

İngiliz bilim insanı Tim Berners-Lee, "World Wide Web" (www) projesini tanıtan bir metnin yer aldığı ilk web sitesini 20 Aralık 1990'da yayınlandı. Sadece İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nden (CERN) erişime açık olan web sitesi, 6 Ağustos 1991'de Berners-Lee'nin bu siteyi herkesin kullanımına açmasıyla bugün kullanılan web sitelerinin ilk örneği hayata geçti.



Geçen 31 yıllık süreçte birçok web sitesi kullanıma sunuldu. Bu siteler arasında öne çıkanlar yıldan yıla değişiklik gösterse de arama motorları ve sosyal ağ siteleri kullanıcılardan yoğun ilgi gördü.



HER ZİYARETTE YOUTUBE'DA 21 DAKİKA 47 SANİYE HARCANIYOR



2001 yılında en popüler web siteleri listesinde MSN, Yahoo ve eBay öne çıkarken, 2007 yılında ise sıralama Yahoo, Google ve Ebay şeklinde değişti. MSN, Myspace, AOL gibi siteler dönemin popüler siteleri arasında yer alırken, zaman içerisinde bu platformların da aralarında yer aldığı birçok site popülerliğini kaybetti. 2012 yılında en popüler web siteleri arasında ilk 3 sırayı Google, Facebook ve YouTube oluşturdu.



Günümüzde 2 milyara yakın web sitesi bulunuyor. ABD merkezli arama motoru pazarlama şirketi Semrush'ın Haziran 2022 verilerine göre, en fazla ziyaret edilen web siteleri arasında ilk sırada 47,8 milyar ziyaretçi ile Google yer alıyor. Google'ı; YouTube 46,8 milyar, Facebook 10,6 milyar, Wikipedia 5,8 milyar ve Twitter 4,8 milyarla takip ediyor.



Similarweb'in verilerine göre, ziyaret başına en fazla vakit geçirilen siteler arasında ise zirvede YouTube yer alıyor. İnternet kullanıcıları her ziyaretlerinde YouTube'da ortalama 21 dakika 47 saniye geçiriyor. Google'da 11 dakika 4 saniye, Twitter'da 10 dakika 40 saniye, Facebook'ta 10 dakika, Instagram'da ise 7 dakika 49 saniye harcanıyor.



YÜZDE 93'Ü SOSYAL MEDYA KULLANICISI



Kullanıcıların sosyal medyaya olan ilgisi popüler web siteleri listesinin şekillenmesinde önem taşıyor.



Statista'nın verilerine göre, Nisan 2022 itibarıyla dünyada 5 milyar aktif internet kullanıcısı bulunuyor. Bu rakam dünya nüfusunun yüzde 63'ünü oluşturuyor. 5 milyar internet kullanıcısının yüzde 93'ü sosyal medyayı kullanıyor.



Nüfusa oranla en fazla aktif sosyal medya kullanıcısına sahip ülkeler arasında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Güney Kore öne çıkıyor. Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları toplam nüfusun yüzde 80,8'ini oluşturuyor.