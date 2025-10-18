En eski dinozorun kemikleri bulundu

Arjantin'de 225 ila 230 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen bir dinozor türünün kemikleri keşfedildi.

Ülkenin kuzeyinde, And Dağları'nın 3 bin metre yükseklikteki bölgesinde bulunan dinozor iskeletinin bütünlüğünü büyük ölçüde koruduğu açıklandı.



Dinozorun kafatasının bir kısmı, kuyruğa kadar omurgasının tamamı ile ön ve arka bacaklarının bozulmadan kaldığı belirtildi.



Biliminsanları. otobur dinozorların soyundan gelse de keşfedilen bu türün sadece 2 metre uzunluğa sahip olduğuna ancak ağırlığının 18 kilogramla sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.



Keşfi yapan biliminsanları, fosilin, evrim konusunda önemli ipuçları vereceğinden umutlu.

