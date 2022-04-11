En fazla radyasyon yayan 10 akıllı telefon

Akıllı telefonların radyasyon yaydıkları bilinen bir gerçek. Her elektronik cihaz farklı seviyelerde de olsa kullanıcılarına radyasyon veriyor. Ancak bilime göre radyasyonun kabul edilebilir bir seviyesi var.



Amerikan Federal İletişim Komisyonu'na (FCC) göre akıllı telefonlardaki radyasyonun insanlara zarar verdiğine dair güvenilir bir bilimsel kanıt bulunmuyor.



Yine de radyasyon seviyeleri merak edilen bir konu. Bankless Times'ın Almanya Federal Radyasyon Ofisi verilerine dayanarak yaptığı araştırmayla en fazla radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu telefonların bir kısmı Türkiye'de satılmazken bir kısmı ise iç pazarda bulunuyor.



Android cihazlar üzerine yapılan bu incelemede SAR değerleri baz alındı. FCC, SAR değerinde üst sınır olarak kilo başına 1.6 watt'ı belirlemişti. Listedeki 10 telefondan dokuzu bu seviyenin altında yer alıyor.



Listenin zirvesindeki Motorola Edge telefonu 1.79 SAR değeriyle en fazla radyasyon yayan akıllı telefon. Motorola Edge'i sırasıyla ZTE Axon 11 5G, OnePlus 6T, Sony Xperia XA2 Plus, Google Pixel 3XL, Google Pixel 4a, Oppoe Reno5 5G, Sony Xperia XZ1 Compact, Google Pixel 3 ve son olarak OnePlus 6 takip ediyor.

Görüldüğü gibi listede Google'a ait üç telefon bulunuyor. Listenin son sırasındaki OnePlus 6'nın SAR değeri ise 1.33.

KAÇ TÜR RADYASYON BULUNMAKTADIR?

Radyasyonun dört ana tipi bulunmakta. Bunlar alfa, beta, nötron ve elektromanyetik dalga olarak sınırlandırılıyor.

Akıllı telefonlarda ve elektronik aletlerin çoğunda bulunan radyasyon türü elektromanyetik dalga sınıfına girmektedir. Bu cihazların radyasyon yaymaları için bünyelerinde uranyum ya da toryum gibi radyoaktif maddelere sahip olmaları gerekmiyor.

Elektromanyetik dalgalar tıbbi tedavilerde de kullanılmaktadır. X-ray ve gamma ışınları da bu radyasyon tipi altında listeleniyor.