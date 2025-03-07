En güçlü uzay roketi: SpaceX, Starship’in 8’inci uçuş testini gerçekleştirdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, geliştirdiği en güçlü uzay roketi Starship'in 8’inci uçuş denemesini yaptı. 4 yapay Starlink uydusunu taşıyan Starship roketi, Türkiye saati ile 02.30’da ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı. Roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy fırlatmadan yaklaşık 8 dakika sonra yeryüzüne geri dönerek Mechazilla adlı platform tarafından başarılı bir şekilde yakalandı.

Ancak, SpaceX’ten daha sonra yapılan açıklamada, yükselişi sırasında Starship ile bağlantının kesildiği belirtilerek, "Ekibimiz önceden planlanmış acil durum prosedürlerini uygulamak üzere güvenlik yetkilileriyle koordinasyona başlamıştır" denildi. Yaşanan sorunun nedenini belirlemek üzere uçuş verilerinin inceleneceği belirtilen açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, başarı öğrenilenlerden gelir. Bugünkü uçuş da Starship'in güvenilirliğini arttırmak için yeni dersler almamızı sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

Firmadan daha önce yapılan açıklamada, son test uçuşunun Starship’in şimdiye dek belirlenen teknik eksiklerinin giderilmesine ve performans geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacağı belirtilmişti.



SON DENEMESİNDE HAVADA PARÇALANMIŞTI



Starship'in Ocak ayında yapılan 7’nci denemesi de başarılı şekilde başlamış, roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy planlandığı şekilde platforma geri dönmeyi başarmıştı. Ancak, Starship roketi havalandıktan 8 dakika sonra parçalanmıştı.