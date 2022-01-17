En hızlı internet rekoru kırıldı: Saniyede 319 terabit

Dünyanın en hızlı bilgisayarı gibi en hızlı interneti derecesini de elinde bulundurmak için ülkeler birbirleriyle yarışıyor.

Son olarak Japonya'dan yeni bir rekor denemesi geldi. Rekoru kıran Japon mühendisler çıtayı ulaşılması zor bir seviyeye çekti.

Bir önceki rekor saniyede 178 terabit olarak ölçülmüştü. 2022'in ilk günlerinde yapılan denemede ise bu hız saniyede 319 terabite çıktı.

Daha da önemlisi bu aktarım aralarında 3 bin kilometre olan iki nokta arasında gerçekleşti. Hızın 3 bin kilometre boyunca hiç düşmediği belitildi.

Japon mühendisler dört çekirdekli optik bir fiber kullandı. Kablo birden çok dalgayı birleştirebiliyor.

Kullanılan dört çekirdekli optik fiber kabloların günümüz teknolojisiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Rekoru kılan Japon mühendisler durmaya niyetli olmadıklarını söyledi. Elde edilen verilerin daha fazla hızın mümkün olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı.