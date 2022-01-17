En hızlı internet rekoru kırıldı: Saniyede 319 terabit

En hızlı internet rekoru kırıldı. Japon mühendisler saniyede 319 terabit internet hızına ulaştı. Veri aktarımının yapıldığı 2 nokta arasında 3000 kilometre mesafe bulunuyordu.

Haberler - ntv.com.tr 17.01.2022 - 14:01

En hızlı internet rekoru kırıldı: Saniyede 319 terabit

İlişkili Haberler

İstanbul Boğazı'nda internet bakımı

İstanbul Boğazı'nda internet bakımı

Dünyanın en hızlı bilgisayarı gibi en hızlı interneti derecesini de elinde bulundurmak için ülkeler birbirleriyle yarışıyor. 

Son olarak 'dan yeni bir rekor denemesi geldi. Rekoru kıran Japon mühendisler çıtayı ulaşılması zor bir seviyeye çekti. 

Bir önceki rekor saniyede 178 terabit olarak ölçülmüştü. 2022'in ilk günlerinde yapılan denemede ise bu hız saniyede 319 terabite çıktı.

Daha da önemlisi bu aktarım aralarında 3 bin kilometre olan iki nokta arasında gerçekleşti. Hızın 3 bin kilometre boyunca hiç düşmediği belitildi. 

Japon mühendisler dört çekirdekli optik bir fiber kullandı. Kablo birden çok dalgayı birleştirebiliyor. 

Kullanılan dört çekirdekli optik fiber kabloların günümüz teknolojisiyle uyumlu olduğu belirtildi. 

Rekoru kılan Japon mühendisler durmaya niyetli olmadıklarını söyledi. Elde edilen verilerin daha fazla hızın mümkün olduğunu ortaya koyduğu aktarıldı. 

TEKNOLOJİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...