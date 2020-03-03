En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım

Son dönemde pek çok teknoloji şirketinin hedefinde olan kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar üretme yarışı yeniden hız kazanmışa benziyor.



IBM, Google, Microsoft, Intel ve Amazon gibi sektörün önde gelen şirketlerinin yer aldığı yarışta Siber endüstri şirketi Honeywell bir adım öne geçmiş olabilir.



Zira şirket bugüne kadarki en hızlı kuantum bilgisayarı kullanıma sunmak için neredeyse yolun sonuna geldiği bilgisini paylaştı.



ABD basınına açıklamalarda bulunan Honeywell'in Başkanı Tony Uttley, söz konusu modelin rakip şirket IBM'in ürettiği IBM's 53-qubit kuantum bilgisayardan iki kat daha hızlı olacağı iddiasında bulundu.



Adını kuantum mekaniğini kullanmasından alan kuantum bilgisayarlar herhangi bir sıradan bilgisayardan çok daha yüksek ve verimli işlem gücüne sahiptirler.

Geçtiğimiz yıl Google, kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar üretmeyi başardıklarını duyurmuş, söz konusu modelin mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede yapacak kapasiteye sahip olduğunu öne sürmüştü.



Google ile bu alanda kıyasıya bir rekabet içinde olan IBM ise, Google'ın hesaplamasında bir hata bulunduğunu öne sürmüştü.



IBM'den yapılan açıklamda ilgili işlemlerin yeterli yükleme kapasitesi bulunan normal bilgisayarlarla 2,5 günde çözülebileceğinin altı çizilmişti.