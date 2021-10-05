En hızlı VPN uygulamaları hangileri?

VPN, tüm internet sitelerine rahatlıkla erişim sağlayabilen bir alt yapıdır. Uzaktan erişim yoluyla farklı ağlara bağlanmayı sağlayan internet teknolojisi VPN'de en büyük sorun ise hız. Peki en hızlı VPN uygulamaları hangileri?

ntv.com.tr 05.10.2021 - 09:40 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 10:23

En hızlı VPN uygulamaları hangileri?

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VPN (Virtual Private Network), “Sanal Özel Ağ” olarak Türkçeye çevrilebilir.

internete, gerçek IP adresiniz gizlenip, farklı bir IP adresi üzerinden bağlanmanızı sağlayan bir hizmet olan VPN sayesinde, kullanıcı kendi ülkesinde yasak olan sitelere giriş yapabilir.

VPN kullanımı ile birlikte en çok görülen problemlerden biri ise hızdır. İnternetinizin yavaşlamasına sebep olan VPN'i kullandığınız zaman 50 Mbit’lik bir internet hızına sahipken, internet hızınız 3-5 Mbit’e düşebilir. Bu sorunu daha hızlı ve güvenilir VPN uygulamaları kullanarak çözebilirsiniz.

EN HIZLI VPN HANGİSİ?

148 Mbps indirme ve 171 Mbps yükleme hızına sahip olan bir internet ile VPN uygulamaları test edildi ve elde edilen sonuçlara göre 2021 yılının en hızlı VPN uygulamaları şöyle sıralandı:

Private Internet Access VPN

45 ülke, 64 Mbps indirme ve 59 Mbps yükleme hızı

Tunnel Bear

46 ülke, 42 Mbps indirme ve 40 Mbps yükleme hızı

Norton WiFi

29 ülke, 33 Mbps indirme ve 27 Mbps yükleme hızı

IP Vanish

52 ülke, 22 Mbps indirme ve 7 Mbps yükleme hızı

TorGuard

50+ ülke, 17 Mbps indirme ve 22 Mbps yükleme hızı

PureVPN

76 ülke, 15 Mbps indirme ve 8 Mbps yükleme hızı

NordVPN

57 ülke, 8 Mbps indirme ve 30 Mbps yükleme hızı

Keep Solid

94 ülke, 5 Mbps indirme ve 42 Mbps yükleme hız

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