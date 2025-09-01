En mutsuz yaş grubu belirlendi

Yeni bir araştırmaya göre dünyanın en mutsuz kesimi genç yetişkinler.



Çarşamba günü yayınlanan araştırma, 18-24 yaş grubunun, 44 ülkede en mutsuz kesim olarak öne çıktığını ortaya koydu.



Z KUŞAĞININ RUH SAĞLIĞI BOZULUYOR



Daha önceki araştırmalar mutluluk düzeyinin 40’lı yaşlarda düştüğünü, ardından yaşlılıkta yeniden yükseldiğini ortaya koyuyordu. Ancak ABD ve İngiltere’den bilim insanları, Z kuşağının ruh sağlığında 2014’ten bu yana belirgin bir bozulma olduğunu, COVID-19 pandemisiyle birlikte bu durumun daha da kötüleştiğini belirledi.



Araştırmada, gençlerin okul devamsızlığının arttığı, öğrenmede güçlük yaşandığı ve zihinsel sağlık sorunları nedeniyle iş gücünden çekilen genç sayısının yükseldiği tespit edildi.



GENÇ KADINLAR DAHA KÖTÜ DURUMDA



Çalışma, özellikle genç kadınların erkeklere kıyasla daha fazla ruhsal sıkıntı yaşadığını ortaya koydu. ABD’de genç kadınların mutsuzluk oranı 2009’da yüzde 5,6 iken 2024’te yüzde 9,3’e yükseldi.



Genel olarak 1993-2014 arasında Amerikalıların sadece yüzde 3,7’si kendini “ümitsiz” hissederken, bu oran 2024’te yüzde 6,7’ye çıktı. 25 yaş altındakilerde ise bu oran üçe katlanarak yüzde 2,9’dan yüzde 8’e ulaştı.



KÜRESEL ALARM



ABD’deki Dartmouth College ve İngiltere’deki University College London’dan araştırmacılar, 44 ülkede yaptıkları çalışmada Z kuşağının yüzde 48’inin zihinsel sağlık sorunları riski altında olduğunu buldu. 25 yaş altı gençlerin yüzde 13’ten fazlası kendini “sıkıntılı” olarak tanımlarken, diğer yaş gruplarında bu oran yüzde 5,6 çıktı.



Hollanda’daki Erasmus Üniversitesi’nden mutluluk araştırmacısı Martijn Hendriks, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, gençlerin çocukluktan itibaren ekran başında daha fazla zaman geçirdiğini ve bu durumun sürekli kıyaslamalara yol açarak olumsuz duygular beslemelerine neden olduğunu söyledi.



Hendriks ayrıca, gençlerin ekonomik açıdan da dezavantajlı olduğunu belirtti. Buna göre konut fiyatları keskin şekilde yükseldi ve bundan en çok yaşlı kuşaklar yararlandı. Daha yaşlı yetişkinler birikim sahibiyken, gençler gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.



ORTA YAŞ DAHA MUTLU



Araştırma, ABD’de 1993-2024 arasında 400 binden fazla kişinin katıldığı ulusal sağlık anketi verileri üzerinden yapıldı.



Sonuçlar, bugüne kadar “orta yaş krizinin” en yoğun mutsuzluk dönemi olduğu düşüncesini çürütüyor. Tam tersine, 45-70 yaş arasındaki yetişkinlerin tüm gruplar arasında en mutlu kesim olduğu ortaya çıktı.



70 yaş üzerindekiler de 25 yaş altı gençlerden daha yüksek mutluluk seviyelerine sahipti. Küresel ölçekte ise 65 yaş üstünde ümitsizlik oranı yüzde 1’in altına düştü.