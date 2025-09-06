En net fotoğrafı yayınlandı: Dev cismin gizemi çözüldü

Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde elde edilen en net görüntüler, aylardır tartışma konusu olan 3I/ATLAS’ın gizemini çözdü. 221 bin kilometre hızla Güneş’e doğru ilerleyen cisim, çekirdeğinin çevresinde parlak bir bölge ve Güneş’in aksi yönünde uzanan bir kuyruğa sahip.



KUYRUKLU YILDIZ OLDUĞU KESİNLEŞTİ



Dünya’ya yaklaşık 380 milyon kilometre uzaklıktayken çekilen renkli görüntüler, cismin yoğun buz çekirdeği barındırdığını gösterdi. Ayrıca Güneş ışığıyla birlikte ortaya çıkan uzun kuyruk da tespit edildi.



Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde 3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” dedi.



FARKLI BİR KİMYASAL YAPI



Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge’ye göre 3I/ATLAS’ın atmosferi, Dünya’daki kuyruklu yıldızlardan daha fazla karbondioksit, daha az su içeriyor. Bu da cismin, kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgede oluştuğuna işaret ediyor.



Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları verdiğini belirtiyor.



"UZAYLI GEMİSİ" TEORİLERİ ÇÜRÜDÜ



Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb daha önce 3I/ATLAS’ın yapay, hatta nükleer güçle çalışan bir uzay gemisi olabileceğini öne sürmüştü. Ancak gözlemlenen kuyruk, cismin doğal bir gök cismi olduğunu açıkça ortaya koydu.



Dr. Genge, “Küçük yeşil adamların bu işte parmağı yok” diyerek spekülasyonlara son noktayı koydu.



KISA SÜRELİ FIRSAT



Bilim insanları, yalnızca kısa bir gözlem penceresi bulunduğunu, bu nedenle 3I/ATLAS hakkında mümkün olduğunca fazla veri toplamaya çalıştıklarını vurguluyor.



Eureka Scientific’ten Bryce Bolin, “Her bir yıldızlararası kuyruklu yıldız, başka bir yıldız sisteminden gelen bir haberci. Onları inceleyerek evrenin çeşitliliğini anlamaya başlıyoruz” dedi.