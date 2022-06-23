En uzun mesafeli e-feribot yolculuğu

Danimarka, Als'taki Sonderborg Kasabası’ndan günde birden fazla sefer yapan bir e-feribot olan Ellen, hiçbir yeni şarj gerçekleştirmeden 50 deniz mili yani 92 kilometre yol alarak dünya rekoru kırdı. 9 Haziran'da 30'dan fazla enerji bakanının Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) enerji verimliliği konferansı için Sonderborg'da bir araya gelmesi sonrası gerçekleştirilen yolculuk, normalde e-feribotla yapılan 40 kilometrelik yolculuğun iki katından fazlaydı.



Tek bir pil şarjıyla 92 kilometrelik yolculuk, bugüne kadar dünyanın herhangi bir yerinde hem yolcuları hem de araçları taşıyabilen bir elektrikli feribot için planlanan en uzun mesafe. Ellen karbondioksit salınımı gerçekleştirmiyor ve yeni bir dizel feribottan yüzde 24 daha düşük maliyetle çalışıyor.