En yalnız meslekler belli oldu: 14 saati yalnız geçiriyorlar

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, insanların çalışırken kendini en yalnız hissettiği meslekleri ortaya koydu.

Çiftçiler ile panelvan ve teslimat sürücülerinin hafta boyunca ortalama 13,7 saati tek başına geçirdiği, bu grubun dörtte birinin ise işte kendini yalnız hissettiği tespit edildi.

Araştırmaya göre, en fazla yalnız zaman geçirenler uzun mesafe ve teslimat sürücüleri oldu. Bu grupta yalnız geçirilen süre haftada 15 saate kadar çıkıyor.

EVİ ARAMIYORLAR

Araştırma, iş sırasında yakınlarla kurulan iletişimin de ciddi biçimde azaldığını gösteriyor. Geleneksel “eve telefon açma” alışkanlığı neredeyse ortadan kalkmış durumda.

İngiltere’de çalışanların yalnızca yüzde 12’si, işteyken partnerini günde bir kez arıyor. Ortalama bir çalışanın partneriyle en son telefon görüşmesini 13 gün önce yaptığı belirtilirken, her beş kişiden biri eve ayda bir ya da daha seyrek telefon ediyor.

HAREKET HALİNDEKİ ÇALIŞANLAR

Çalışma, yalnızlığın evden çalışanlar ile ofiste çalışanları benzer ölçüde etkilediğini, ancak sürekli yolda olan çalışanların -özellikle panelvan ve dağıtım sürücülerinin- bu durumdan daha fazla etkilendiğini ortaya koydu. Uzun saatler direksiyon başında kalan birçok sürücü, gün içinde sosyal temas eksikliği yaşıyor.

Verilere göre, panelvan sürücülerinin neredeyse yarısı günde beşten az sohbet gerçekleştiriyor. Katılımcıların yüzde 46’sı ise gün içinde başka bir kişiyle beş dakikadan fazla vakit geçirmediğini söylüyor.

KAYGI YAŞIYORLAR

Araştırma, sosyal etkileşimin azalmasının psikolojik etkilerine de dikkat çekiyor. Çalışanların dörtte birinden fazlası, bir yıl öncesine kıyasla işte başkalarıyla konuşma konusunda daha fazla kaygı yaşadığını ifade ediyor.

Araştırmayı yaptıran Mercedes-Benz Vans İngiltere Genel Müdürü Iain Forsyth, Belfast News’e yaptığı açıklamada tek bir anlamlı sohbetin bile büyük fark yaratabileceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“İşini uzun saatler boyunca tek başına yapan biri için, tek bir anlamlı konuşma bile ruhsal iyilik hali üzerinde çok büyük bir etki yaratabilir.”