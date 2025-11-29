Enceladus’ta yaşanabilir mi? NASA'dan günün fotoğrafı

NASA’nın Cassini uzay aracından alınan verileri inceleyen bilim insanları, Satürn’ün uydusu Enceladus’un ünlü “kaplan çizgileri” yakınındaki buhar ve buz püskürmelerinde daha önce tespit edilmemiş organik bileşikler belirledi.

Ekim 2025’te yayımlanan çalışmada, uydunun buzlu kabuğunun altındaki okyanustan fışkıran bu parçacıkların kimyasal yapısını analiz edildi. Araştırmacılar, daha önce bilinen bazı moleküllere ek olarak yeni organik maddeler keşfetti. Bu yeni bileşiklerin, Enceladus’un okyanusunda kimyasal ya da hatta biyokimyasal süreçlerin gerçekleşebileceğine işaret edebileceği belirtiliyor. Bilim dünyası için bu bulgular, Enceladus’un yaşama elverişli ortam barındırma ihtimalini daha da güçlendiriyor.

NASA çalışmayı, web sitesindeki Günün Fotoğrafı köşesinde Enceladus’taki buhar ve buz püskürmelerinin fotoğrafıyla paylaştı.