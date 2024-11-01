Endonezya, iPhone’dan sonra Google'ı da yasakladı

Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi Endonezya, Google'ın Pixel telefonlarının satışını yasakladı. Kararda, Google telefonlarının yerel içerik gereksinimlerini karşılamadığı belirtildi.



Sanayi Bakanlığı Sözcüsü Febri Hendri Antoni Arief, bu yıl kişisel gönderiler veya kabin bagajı eşyaları yoluyla ülkeye tahmini 22 bin adet cihaz girmiş olmasına rağmen, Endonezya'da Google Pixel telefonlarının ticaretinin yasadışı olduğunu söyledi.



Google, yasak kararını görüşmek üzere Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita ile bir toplantı talep etti.



Endonezya, yatırım taahütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Apple'ın bazı ürünlerine yasak getirmişti.



Apple'ın sonbaharda piyasaya sürülen ürünlerinin ülkede satışı ve kullanımı yasaklanmıştı. iPhone 16 ve Watch Series 10 gibi yasak kapsamına dahil edilmişti.