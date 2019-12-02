Engellilerin sosyal hayata katılımı yeni teknolojilerle artıyor

Özellikle sağlık alanında yoğun kullanılmaya başlanan 3D yazıcılar, bedensel engellilerin kullandığı protez ürünlerine erişimi kolaylaştırıyor.



Protez ürünlerin üretiminde sıkça kullanılmaya başlanan 3D yazıcılar sayesinde, bu alanda üretim artıyor. Bedensel engelli çocuklar için üretilen "süper kahraman" konseptli protez sayesinde, çocukların sosyal hayata daha hızlı adapte olmaları sağlanıyor.



Engelsiz Hayat Dayanışma Derneği Başkanı Adem Kuyumcu, yaptığı açıklamada, "3D yazıcılardan sonra engelli çocuklar için üretilen protez kollarda süper kahraman konsepti yaygınlaşmaya başladı. Bu sayede çocuklar sevdikleri süper kahramanın kollarına benzer protezlerle, sosyal hayata daha hızlı adapte olabilmek için özgüven kazanıyorlar. Bu sayede işin psikolojik süreci de hızlı bir şekilde atlatılmış oluyor." ifadelerini kullandı.



Kuyumcu, son dönemde bu tarz protezler sayesinde, engellilerin spor ve sanat faaliyetlerine daha rahat katılabildiklerini söyledi. Teknolojinin aynı zamanda engellilerin toplumdaki sosyal eşitliğe erişmeleri için de kolaylık sağladığını belirten Kuyumcu, şunları kaydetti:



"Teknoloji sayesinde eşit eğitim alma, sanat ve spor yapma hakkı elde ediyorlar. Örneğin evinden çıkmakta zorlanan engellilerimiz var. Gelişen ürünler sayesinde kendileri gibi olan veya olmayan tüm insanlarla iletişime geçip sosyalleşme imkanı buluyorlar."



"ENGELLİLER İÇİN BİR VERİ TABANI KURULMALI"



Engellilerin özellikle sosyal medya ağlarını çok yoğun bir şekilde kullandıklarını anlatan Kuyumcu, "İletişim çağında yaşıyoruz. Dolayısıyla engelliler de yeni teknolojiler sayesinde bu iletişim çağının avantajlarından faydalanabiliyor. Özellikle internet sitelerinin de engelliler için sağladığı dönüşüm sayesinde, bilgiye daha kolay bir biçimde ulaşabiliyorlar. Sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanabiliyorlar." dedi.



Kuyumcu, engellilerin sosyal hayata katılmalarını sağlayan bu tarz teknolojilerin, daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğine dikkati çekerek, "Engellilerin en çok karşılaştığı sorunlardan biri de sokağa çıktıklarında fiziki şartların uygun olmaması. Özellikle bir yere gitmek istediklerinde toplu ulaşım araçlarını rahat kullanmaları için halihazırda kullanılan uygulamalar var ama bunlar yurt geneline baktığımızda yeterli görünmüyor. Engelli bireylerin sosyal hayata katılmaları için bu tarz uygulamalar tüm belediyeler tarafından kullanılmalı." ifadelerini kullandı.



Özel gereksinimli bireylerin, belediyeler ve kamu kurumları tarafından engel durumlarına ve yaşam şartlarına göre kayıt altına alınmasının gerekli olduğuna işaret eden Kuyumcu, bu sayede elde edilen veri tabanıyla eşleştirilecek bir sistemin kolaylıkla kurulabileceğini söyledi.



Kuyumcu, "Bu veri tabanı sayesinde afet durumlarında bir tuşa basarak hangi engelli vatandaşımızın o afet durumunundan nasıl etkilendiği kolay bir şekilde belirlenebilir. Peki neden böyle bir sisteme ihtiyaç var? Çünkü engelli bireyler için insanların normal gördüğü hava şartları bile afet olarak değerlendirilebilir. Şiddetli bir yağmur veya kar yağışı da onların sosyal hayata katılmalarını engelleyebiliyor." diye konuştu.