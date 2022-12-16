Epic Games, 17 oyunun sunucularını kapatacak!

Oyun sektörünün önde gelen isimlerinden Epic Games, bazı oyuncuların hoşuna gitmeyecek bir hamle yaptı.



Epic Games tarafından yapılan açıklamada, güncelliğini kaybetmiş 17 oyunun sunucuları ve online servisleri kalıcı olarak kapatılacağı duyuruldu.



Bu yapımlar arasında Rock Band ve Unreal Tournament gibi kullanıcılar tarafından sevilen oyunlarda yer alıyor.



Şirket, şimdiden belirtilen oyuncular için DLC satın alımını durdurduğunu açıkladı.



Ancak oyuncuların bu oyunlardan bazılarını çevrimdışı veya çoklu oyuncu modlarıyla oynamaya devam edebileceğini de belirtildi.

İşte Epic Games'in 24 Ocak 2023'e kadar online hizmetlerini kapatacağı oyunlar:



Unreal Tournament: Game of the Year Edition

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3 (Epic, bu oyunun online servislerinin Epic Online Services yoluyla gelecekte geri getirmeyi planlıyor.)

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Hatoful Boyfriend ve Hatoful Boyfriend: Holiday Star (Oyuna sahip olanlar oynamaya devam edebilecek)

The Beatles: Rock Band

Rock Band 1 – 3 (Rock Band 4’ün multiplayer özelliği devam edecek)

Monster (Probably) Stole My Princess

Green Day: Rock Band

Dance Central 1 – 3 (Dance Central VR’ın multiplayer özelliği devam edecek)

1000 Tiny Claws

DropMix (Bu yapıma sahip olanlar oynayabilecek)

SingSpace

Battle Breakers (30 Aralık'ta erişime kapatılacak)