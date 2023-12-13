Epic Games 2023 yılbaşı indirimi ne zaman?

Dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games'in her yılbaşı gününe sayılı günler kala her gün bir adet ücretsiz gizemli oyun verdiği biliniyordu.

Oyunseverler bu yıl Epic Games'in ne zaman yılbaşı indirimi yapacağını merak ediyordu.

EPIC GAMES YILBAŞI İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Dijital oyun dağıtım platformunda yılbaşı indirimleri bugün saat 19.00'da başlayacak. Ayrıca indirimlere ek olarak yüzde 33'lük bir indirim kuponu verileceği de belirtildi.

Ayrıca Platform bugün saat 19.00'dan itibaren yılbaşına kadar her gün 1 adet gizemli oyun hediye edecek.