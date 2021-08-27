Epic Games bu haftanın ücretsiz oyununu duyurdu (Saints Row: The Third Remastered)

Epic Games, oyunseverleri ücretsiz oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Steam'da 249 TL'ye satılan Saints Row: The Third Remastered oyunu, 2 Eylül'e kadar Epic Games'ten ücretsiz indirilebilecek.

27.08.2021 - 11:20

Epic Games bu haftanın ücretsiz oyununu duyurdu (Saints Row: The Third Remastered)

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Her hafta oyunseverlerin kütüphanelerine ücretsiz oyun eklemelerine olanak sağlayan Epic Games Store, ücretsiz indirilebilen oyunlarına bu hafta bir yenisini daha ekledi.

Epic Games'in bu hafta oyun severlere sunduğu oyun, 249 TLdeğerindeki 'Saints Row: The Third Remastered' oldu.

Epic Games kullanıcıları 2 Eylül'e kadar Saints Row: The Third Remastered'i hesaplarına ücretsiz olarak ekleyebilecekler.


'SAINTSROW: THE THIRD REMASTERED' GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-3000 serisi 3.40 Ghz ya da AMD FX-6000 serisi Six-

Core 3.4 Ghz üzeri işlemci

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 500 serisi ya da NVidia GeForce GTX 660

DirectX: Sürüm 9.0

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

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