Epic Games bu haftanın ücretsiz oyununu duyurdu (Saints Row: The Third Remastered)

Her hafta oyunseverlerin kütüphanelerine ücretsiz oyun eklemelerine olanak sağlayan Epic Games Store, ücretsiz indirilebilen oyunlarına bu hafta bir yenisini daha ekledi.

Epic Games'in bu hafta oyun severlere sunduğu oyun, 249 TLdeğerindeki 'Saints Row: The Third Remastered' oldu.

Epic Games kullanıcıları 2 Eylül'e kadar Saints Row: The Third Remastered'i hesaplarına ücretsiz olarak ekleyebilecekler.





'SAINTSROW: THE THIRD REMASTERED' GEREKSİNİMLERİ

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir



İşletim Sistemi: Windows 10



İşlemci: Intel Core i5-3000 serisi 3.40 Ghz ya da AMD FX-6000 serisi Six-

Core 3.4 Ghz üzeri işlemci



Bellek: 8 GB RAM



Ekran Kartı: AMD Radeon RX 500 serisi ya da NVidia GeForce GTX 660



DirectX: Sürüm 9.0



Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı



Depolama: 25 GB kullanılabilir alan