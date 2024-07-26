Epic Games, Fortnite'ın AB'de iPhone'a geri döndüğünü duyurdu

Popüler Battle Royale oyunu Fortnite, iPhone cihazlara geri dönüyor.



Epic Games yaptığı açıklamada, Fortnite'ın, iPhone üreticisiyle uzun süredir devam eden yasal mücadelenin ortasında, yakında Avrupa Birliği'nde Apple'ın iOS sistemlerine geri döneceğini söyledi.

Epic, oyunlarının dağıtımını akıllı telefon şirketlerinin resmi uygulama mağazalarının ötesine genişletmeye çalışıyor.

Şirket ayrıca, telefon üreticisinin Android cihazlarda varsayılan yan yüklemeyi (özel uygulama mağazasını kullanmadan bir mobil cihaza uygulama yükleme) engelleme kararını protesto etmek için video oyunlarının Samsung Galaxy Store'dan ayrılacağını söyledi ve bunu "rekabete aykırı" olarak nitelendirdi.



EPIC GAMES UYGULAMASINI ONAYLADI

Apple tarafından yapılan açıklamada, "Fortnite" yapımcısının teknoloji devi ile arasındaki çekişmeyi tırmandırarak cihazlarda bir oyun mağazası kurma çabalarını engellemekle suçlamasının ardından Epic Games'in kendi oyun pazarı uygulamasını Avrupa'daki iPhone ve iPad'lerde onayladığını söyledi.

İKİ KEZ REDDETTİ

Apple'ın duyurusundan önce Epic, iPhone üreticisinin, video oyunu yayıncısının Epic Games Store'u başlatmak için sunduğu belgeleri iki kez reddettiğini, çünkü belirli düğmelerin ve etiketlerin tasarımının App Store tarafından kullanılanlara benzediğini söyledi.

KOMİSYON DAVASI 4 YILDIR SÜRÜYOR

Epic ve Apple, oyun firmasının Apple'ın iPhone İşletim Sistemi (iOS) cihazlarındaki uygulama içi ödemelerden yüzde 30'a varan komisyon alma uygulamasının ABD antitröst kurallarını ihlal ettiğini iddia ettiği 2020 yılından bu yana yasal bir savaş yürütüyor.