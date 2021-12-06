Epic Games haftanın ücretsiz oyunlarını duyurdu

Dünyanın önde gelen oyun şirketlerinden Epic Games her hafta bazı oyunları ücretsiz hale getiriyor.

Şirket 9 - 16 Aralık arasında ücretsiz olacak yeni oyunları paylaştı. Epic Games'ten yapılan açıklmaya göre halihazırda Dead by Daylight ve White True: Learn oyunlarını ücretsiz veriyor.

Şirket 9 - 16 ARalıkta ise Godfall: Challenger Edition ve Prison Architect oyunlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

GODFALL

Etiket fiyatı 69 lira olan Godfall'ın tam bir sürümü bulunmuyor. Buna rağmen oyunun ilgi çekici olduğu belirtiliyor. Aksiyon türündeki oyunda tanrılara karşı mücadele veriyorsunuz. 16 Aralık'tan sonra da oyunu oynamak isteyenlerin 15 dolar ödemesi gerekecek.

PRİSON ARCHİTECT

Simülasyon türündeki Prison Architect oyununda bir hapishane yönetiyorsunuz. Görevlendirildiğiniz hapishanede bir dizi görevi yerine getirmeniz bekleniyor.