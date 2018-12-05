PC, konsol, mobil, Web ve VR platformlarında sayısız oyunun geliştirilmesine olanak sağlayan Unreal Engine oyun motorunun da sahibi olan Epic Games, geliştiricilere satışlarından %88 oranında pay veren öncü nitelikteki çevrimiçi mağazasını duyurdu.

Kısa süre içerisinde özel olarak seçilmiş bir dizi PC ve Mac oyunuyla birlikte açılacak olan mağaza, 2019 yılı içerisinde ilave oyunlar kabul etmeye ve başka platformları da desteklemeye başlayacak.



Epic Games mağazasının kapıları farklı oyun motorlarıyla geliştirilmiş tüm oyunlara açık olacak. Mağazada yer alacak ilk oyunların arasında Unreal, Unity ve diğer oyun motorlarıyla geliştirilmiş oyunlar bulunuyor.

Unreal Engine ile geliştirilmiş oyunların sahiplerini ise büyük bir fırsat bekliyor. Epic Games, Unreal Engine ile geliştirilen oyunlara özel olarak, oyun motoru lisansı için geliştiricilerin ödemesi gereken telif hakkı payından feragat edecek.



Epic Games mağazasına has, emsalsiz bir özellik ise İçerik Üreticilerini Destekleme programı. Bu program sayesinde geliştiriciler, aralarında Youtube ve Twitch yayıncılarının da olduğu 10.000’den fazla içerik üreticisine ulaşabilecekler. İçerik Üreticilerini Destekleme programı, oyun geliştiricilerine sağladıkları katkılardan dolayı içerik üreticilerini ödüllendirecek.



Epic Games’in kurucusu ve CEO’su Tim Sweeney, mağazayla ilgili olarak, “Geliştiriciler olarak uzun zamandır makul fiyatları olan, bizi oyuncularımıza doğrudan ulaştıran bir mağazanın hayalini kuruyorduk. Fortnite’ın başarısı sayesinde imkânlarımızı diğer geliştiricilerle paylaşarak bu mağaza hayalini gerçekleştirebileceğiz.” dedi.



Epic Games mağazasında yayınlanacak ilk oyunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler 6 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan The Game Awards esnasında verilecek.