Epic Games’in dijital oyun mağazası, oyunculara pek çok oyunda %75’e varan indirimler sunuyor. 13 Haziran’a kadar devam edecek kampanya ile 79.99TL üzerindeki her oyunda 60TL indirim söz konusu. Epic Mega Sale kapsamında son zamanların adından çok söz ettiren aksiyon FPS oyunu Metro Exodus’u 309TL yerine 171,75TL’ye satın almak mümkün. Metro serisini açık dünya ile tanıştıran Exodus, hem oyun eleştirmenlerinin hem de oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı.



Milyonlarca oyuncunun çıkışını heyecanla beklediği Vampire the Masquerade – Bloodlines 2 kampanyanın en cazip indirimlerinden birini sunuyor. Epic Mega Sales boyunca oyunun standart sürümü 32TL, özel kıyafetler ve oyun içi eşyalar gibi hediyeler veren Deluxe sürümü ise 49TL olacak. Oyunun ilave hikâyeler ile ücretsiz bir genişleme paketini de içeren ve oyuna 24 saat erkenden giriş hakkı tanıyan Premium sürümünü ise 69TL’ye almak mümkün.



Son yıllarda PlayStation 4 platformuna çıkan en başarılı aksiyon macera oyunlarından biri olan ve PC sürümü yalnızca Epic Games Store’da yer alan Detroit: Become Human da kampanya boyunca 80TL yerine 20TL’den oyunculara sunulacak.



Epic Games Store’un heyecanla beklenen bir başka oyunu olan ve ilhamını H.P. Lovecraft’in korku öykülerinden alan macera türündeki The Sinking City, kampanya boyunca ön siparişle 99TL yerine 39TL’ye kullanıcıların olacak.



Bunlar haricinde Close to the Sun, Ashen, Satisfactory, Outward gibi pek çok oyun kampanya boyunca avantajlı fiyatlarla Epic Games Store’da yer alacak. Ayrıca güncel fiyatı 79.99TL üzerinde olmak koşuluyla, hâlihazırda mağazada indirimli fiyattan satılan oyunlarda da geçerli olan indirim DLC, oyun içi eşya ve oyun eklentileri gibi ürünler için geçerli değil.



Epic Mega Sale öncesinde ön siparişle 16 Mayıs tarihinde henüz yayınlanmamış bir oyun satın alan kullanıcılar ise aldıkları oyunun fiyatı 79.99 TL ve üzerinde ise 60TL tutarında iade alacaklar. İade 7 ila 12 gün içerisinde otomatik olarak gerçekleşecek ve kullanıcıların herhangi bir işlem yapmalarına gerek olmayacak.



Ayrıca 2 Mayıs ve 15 Mayıs arasında Epic Games Mağazası’ndan oyun alan kullanıcılar da, ödedikleri tutarla oyunun indirimli fiyatı arasındaki farkı ve 60TL tutarındaki indirimi de geri alabilecekler. Bu tutarlar da kullanıcıların kullandıkları ödeme kanalıyla otomatik olarak iade edilecek.