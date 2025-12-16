Epic Games ücretsiz oyunlar listesi: Yılbaşı öncesi verilecek 15 oyun belli oldu

Oyun dünyasının en büyük platformları arasında yer alan Epic Games'in geleneksel yılbaşı kampanyası başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Epic Games, oyunculara 15 farklı oyunu yılbaşına kadar ücretsiz olarak dağıtacak. Kampanyanın başlaması ve ilk oyununun oyunculara dağıtılmasının ardından, dağıtılacak diğer sürpriz oyunlarla ilgili bilgiler sızdı.