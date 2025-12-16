Epic Games ücretsiz oyunlar listesi: Yılbaşı öncesi verilecek 15 oyun belli oldu
Oyun dünyasının en büyük platformları arasında yer alan Epic Games'in geleneksel yılbaşı kampanyası başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Epic Games, oyunculara 15 farklı oyunu yılbaşına kadar ücretsiz olarak dağıtacak. Kampanyanın başlaması ve ilk oyununun oyunculara dağıtılmasının ardından, dağıtılacak diğer sürpriz oyunlarla ilgili bilgiler sızdı.
Epic Games, yeni yıl öncesinde oyunseverlere sürprizlerine devam ediyor. Yılbaşı öncesinde farklı kategoride 15 oyun dağıtacak olan Epic Games'in ücretsiz oyunlar listesi belli oldu.
EPİC GAMES ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ
İşte sızdırılan listeye göre Epic Games'in yılbaşı öncesi ücretsiz vereceği oyunlar:
Hogwarts Legacy (11 Aralık)
Jurassic World: Evolution 2 (18 Aralık)
Desperados 3 (19 Aralık)
Total War: Warhammer (20 Aralık)
Tropico 5 (21 Aralık)
Chicken Police – Paint it Red! (22 Aralık)
Loop Hero (23 Aralık)
Lego Batman (24 Aralık)
Commander Keane (25 Aralık)
Farming Simulator 2022 (26 Aralık)
Slime Rancher 2 (27 Aralık)
Terraria (28 Aralık)
Detroit: Become Human (29 Aralık)
Mortal Kombat 11 (30 Aralık)
Red Dead Redemption 2 (31 Aralık)