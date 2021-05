Epic Games ücretsiz oyunu duyurdu: Among Us

Epic Games platformu her hafta bir oyunu ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Şirket bu hafta ücretsiz olarak verilecek oyunu açıkladı.



Among Us oynamak isteyen kullancıları 3 Haziran'a kadar ücretsiz olarak bu oyunu edinebilecekler. Oyunu kütüphanesine ekleyen kullanıcılar 3 Haziran'dan sonra da oyunu oynayabilecekler.



Şirket geçtiğimiz haftalarda NBA 2K212'i vermişti.



AMONG US



Among Us, 3 yıl önce piyasaya sürüldü ancak zaman içerisinde popülaritesi artmaya başladı. InnerSloth tarafından geliştirilen oyun iOS, android ve Windows gibi birden fazla platformda oynanabiliyor.



Oyunda biri crewmate diğeri impostorlardan oluşan iki takım yer alıyor. Impostorların görevi tüm crewmateleri katlederek oyunu kazanmakken; crewmatelerin görevi ise aralarındaki impostoru bulmaktır. Köylü-vampir oyununa benzeyen Among Us’da; crewmateleri köylüler, impostorları ise vampirler olarak düşünebilirsiniz.



8 TL’lik Among Us’u; 3 Haziran 2021 saat 18.00’e kadar ücretsiz bir şekilde kütüphanenize eklemek için buraya tıklayabilirsiniz.



AMONG US MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Oldukça düşük sistem gereksinimleri olan yapım, neredeyse her bilgisayarda sorunsuz şekilde çalışıyor. Ancak yine göz atmak isterseniz oyunun sistem gereksinimleri şöyle:



İşletim Sistemi: Windows 7 SPI+

İşlemci: Intel Pentium 4 2.00 GHz

Ekran Kartı: NVDIA GeForce 510

Bellek: 1 GB

Depolama: 250 MB