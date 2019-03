Epic Games, oyun geliştiricilerine büyük avantaj sunan gelir paylaşım modeliyle ve kendi mağazasına özel yapımlarıyla epey ilgi çeken dijital oyun mağazasını geliştirmeye devam ediyor. Firmanın oyun geliştiricilere yönelik dünyanın en büyük etkinliği olan ve oyun basınının dikkatle takip ettiği GDC 2019’da Epic Games Mağazası hakkında yaptığı açıklamalar etkinliğe damgasını vurdu.



PLAYSTATİON’A ÖZEL OYUNLAR PC’YE GELİYOR



Etkinlik sırasında sahneye çıkarak katılımcılara Epic Games Mağazası hakkındaki gelişmeleri anlatan Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Quantic Dreams tarafından geliştirilen ve yalnızca PlayStation platformuna özel olarak çıkan oyunların Epic Games Mağazası aracılığıyla PC kullanıcılarına sunulacağını açıkladı.



Son yılların en çok konuşulan oyunları arasında yer alan Beyond: Two Souls, Heavy Rain ve Detroit: Become Human yalnızca Epic Games Mağazası’nda satılacak. Ayrıca yine PlayStation’a özel olan ve çıktığı dönemde hem oyuncuların hem de oyun medyasının övgüsünü alan Journey de yine Epic Games Mağazası aracılığıyla PC platformuna taşınacak.



EPİC MAĞAZASI 85 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI



Konuşmasında platformun kullanıcılarla buluştuğu Aralık 2018’den beri 85 milyon kullanıcı tarafından yüklendiğini açıklayan Sweeney, platformun konsollara özel en iyi oyunları PC oyuncularına sunmakla kalmayacağını belirtti. Oyuncular The Outer Worlds ve Control gibi pek çok oyunu en az 1 yıllık bir süre için sadece Epic Games Mağazası üzerinden satın alıp oynayabilecekler. Merakla beklenen Ancestors: The Humankind Odyssey ise Epic mağazası yanında başka mağazalardan da alınabilecek. Firma ayrıca Afterparty, The Sinking City ve Industries of Titan gibi üst düzey oyunları da kullanıcılarına sunacak. Bu yönüyle mağaza 2019’un en çok beklenen oyunları için de tek adres olacak.



YALNIZCA KALİTELİ OYUNLARA YER VAR



Mağazada satılacak oyunlar hakkında da açıklamalarda bulunan Sweeney, platformda yalnızca belli kalite standartlarını tutturan oyunların yer alacağını belirtti. Kötü oyunları yayınlamayı reddedeceklerini söyleyen Sweeney, oyun geliştiricilerinin firmanın sahip olduğu Unreal Engine oyun motoruyla arzu ettikleri oyunu yapmakta özgür olduklarını belirtti. Epic Games Mağazası’nda yer alacak oyunların seçiminde ise yüksek kalite standartları olduğunu söyleyen Sweeney, pornografi içeren veya kullanıcıları şok etmeyi amaçlayan oyunları barındırmayacaklarının altını çizdi.



DİĞER MARKALARLA İŞBİRLİKLERİ YOLDA



Daha önce Metro Exodus ve The Division 2 gibi milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği yapımları dijital oyun platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan firma ayrıca, Ubisoft ile yaptığı anlaşma çerçevesinde stüdyo tarafından geliştirilen başka oyunların da platformda yer alacağını açıkladı.



Epic Games’in dikkat çeken bir başka açıklaması da firmanın bir diğer dijital oyun mağazası olan Humble Bundle ile yaptığı işbirliği oldu. Buna göre kullanıcılar Humble Bundle üzerinden Epic Games Mağazası’ndaki oyunlar için kod satın alabilecekler. Yakın bir zamanda kullanıcılara Humble Bundle hesaplarını Epic Games hesaplarıyla birleştirme imkânı da sunulacak.



Epic Games, satın alınan oyunlar üzerinden belli bir oranı hayır kurumlarına bağışlamasıyla tanınan Humble Bundle’ın bu özelliğine saygı duyacağını ve Humble Bundle aracılığıyla satın alınan oyunlardan komisyon almayacağını açıkladı.