Epic Games'den Google'a bir dava daha

Geçtiğimiz yıl bir jüri, Google'ın şirketin resmi Google Play dijital mağazası dışında Android'de uygulamalarını indirme seçeneklerini engelleyerek yasayı ihlal ettiğine karar verdi.



Antitröst davasını kazanan şirket, Google'ın rekabeti engellemenin ve yasadışı tekelini sağlamlaştırmanın yeni bir yolunu bulduğunu söylüyor.



Pazartesi günü ABD'deki San Francisco Federal Mahkemesi'nde açılan davada, Android bazlı telefonların en büyük üreticisi Samsung'un da adı Google'la birlikte davalılar listesinde.



Epic Games, iki teknoloji devinin el ele vererek rekabete engel olduğunu savunuyor.

Epic Games'in sitesinden indirilen uygulamaların, Samsung'un "otomatik engelleme" özelliğini çalıştırdığı belirtildi.

Telefonun varsayılan ayarlarında açık olan "otomatik engelleme" özelliğini kapatmak için kullanıcıların eyleme geçmesi gerekiyor.

Google ve Samsung ayrı ayrı açıklama yaparak bu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.



Epic Games, Google'a açtığı antitröst davasını 11 Aralık'ta kazanmıştı. Google ise temyize gideceğini açıklamıştı. Şirket yeni açtığı davanın öncekiyle birleştirilmesini istiyor.



Oyun şirketi, hem Google hem de Apple'ın akıllı telefonlarda kurduğu hakimiyetin zayıflamasını hedefliyor. Çoğu şirket, tekelleşme kırılırsa kullanıcıların yeni fikirlere daha ucuza ulaşabileceğini savunuyor.