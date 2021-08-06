Epic Games'te toplamda 270 TL'lik iki oyun ücretsiz oldu

Her hafta oyun veya oyunlar hediye eden Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları erişime açıldı ve haftaya verilecek oyun belli oldu.



Abonelik sistemiyle çalışan platformun bu haftaki ücretsiz oyunları ise A Plague Tale: Innocence ve Minit.

Epic Games ilk olarak Speed Brawl'ın ücretsiz olacağını duyurmuştu. Ancak yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle Speed Brawl ücretsiz bir şekilde erişime açılamadı.

Şirket Speed Brawl yerine Minit'i ücretsiz yaptı.

A PLAGUE TALE: INNOCENCE

A Plague Tale: Innocence, Epic Games'te 250 liraya satılıyor. Oyunda kahraman kardeşiyle birlikte binlerce fareye ve sizi avlamak isteyen engizisyon askerlerine karşı büyük bir mücadele veriyor.

1349‘da Fransa’da geçen oyunda Veba tüm ülkeyi kavuruyor. 15 yaşındaki ana karakteri Amicia ve onun küçük kardeşi Hugo ile bu acımasız koşullarda hayatta kalmaya çalışıyoruz.