Epic Games'ten "Suicide Squad" hatası: 70 dolarlık oyun ücretsiz dağıtıldı

Popüler video oyun dağıtımı platformu olan Epic Games, dün akşam devasa bir hatayla karşı karşıya kaldı.

70 DOLARLIK OYUN ÜCRETSİZ KÜTÜPHANEYE EKLENDİ

Oyunseverler 2 Şubat 2024 tarihinde çıkış yapacak olan ve henüz ön siparişlere açılan "Suicide Squad: Kill The Justice League" oyununu ücretsiz kütüphanelerine ekledi.

Ayrıca, 70 dolarlık fiyatı bulunan oyunun 100 dolarlık Deluxe Digital Edition versiyonu da ücretsiz oldu.

EPIC GAMES KÜTÜPHANEDEN KALDIRMAYA BAŞLADI

Epic Games, oyunu ücretsiz olarak ön sipariş veren kullanıcıların kütüphanesinden kaldırmaya başladı.