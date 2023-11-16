Epic Games'ten "Suicide Squad" hatası: 70 dolarlık oyun ücretsiz dağıtıldı

Epic Games, gelecek yıl çıkış yapması beklenen Suicide Squad: Kill The Justice League oyununu henüz ön sipariş aşamasındayken bir hata sonucu ücretsiz dağıttı. Oyunseverler 70 dolar değeri bulunan oyunu ücretsiz kütüphanelerine ekledi. Ancak Epic Games hatayı fark ederek oyuncuların kütüphanelerinden kaldırmaya başladı.

Epic Games'ten "Suicide Squad" hatası: 70 dolarlık oyun ücretsiz dağıtıldı

Popüler video oyun dağıtımı platformu olan Epic Games, dün akşam devasa bir hatayla karşı karşıya kaldı.

70 DOLARLIK OYUN ÜCRETSİZ KÜTÜPHANEYE EKLENDİ

Oyunseverler 2 Şubat 2024 tarihinde çıkış yapacak olan ve henüz ön siparişlere açılan "Suicide Squad: Kill The Justice League" oyununu ücretsiz kütüphanelerine ekledi.

Ayrıca, 70 dolarlık fiyatı bulunan oyunun 100 dolarlık Deluxe Digital Edition versiyonu da ücretsiz oldu.

EPIC GAMES KÜTÜPHANEDEN KALDIRMAYA BAŞLADI

Epic Games, oyunu ücretsiz olarak ön sipariş veren kullanıcıların kütüphanesinden kaldırmaya başladı.

Epic Games'ten "Suicide Squad" hatası: 70 dolarlık oyun ücretsiz dağıtıldı - 1
Epic Games'ten "Suicide Squad" hatası: 70 dolarlık oyun ücretsiz dağıtıldı - 2

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