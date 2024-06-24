Epilepsi nöbetleri tarihe karışabilir: İngiliz cerrahlardan mucize buluş

İngiltere'de 13 yaşındaki epilepsi hastası çocuk, kafatasına yerleştirilen cihaz sayesinde nöbetlerden büyük oranda kurtuldu. Bilim insanları tarihte ilk kez kullanılan cihazın uzun vadeli etkilerini araştırıyor.

Epilepsi nöbetleri tarihe karışabilir: İngiliz cerrahlardan mucize buluş

İngiltere'de Tıp tarihinde bir ilk gerçekleşti. Londra'da yaşayan 13 yaşındaki çocuğun epilepsi nöbetleri, kafatasına yerleştirilen elektronik cihaz sayesinde kontrol altına alındı. 

3 yaşından beri tedaviye dirençli bir epilepsi türüne sahip olan Oran Knowlson, günde 20 ile 100 arasında nöbet geçiriyordu.

13 yaşındaki çocuğun geçen yıl Ekim ayında 8 saatlik bir ameliyatla beynine iki adet elektrot yerleştirildi. Elektrik sinyallerini üreten cihaz ise kafatasına sabitlendi.

İngiliz beyin cerrahları, elektriksel uyarımla, beyinde epilepsiye yol açan anormal sinyalleri engellemeyi başardıklarını söyledi.

EPİLEPSİ NÖBETLERİNDEN BÜYÜK ÖLÇÜDE KURTULDU

Otizim ve hiperaktivite bozukluğu da olan Oran, kafasına yerleştirilen nörostimülatör sayesinde epilepsi nöbetlerinden büyük ölçüde kurtuldu.

kibrit kutusu büyüklüğünde ve yaklaşık yarım santimetre kalınığındaki cihaz kablosuz olarak şarj edilebiliyor. 7 aylık süreçte nöbetlerini yüzde 80 oranında azalttığı ifade ediliyor..

Picostim adlı cihaz geçen yıl Parkinson hastalarının da tedavisinde kullanılmıştı.

EPİLEPSİ TARİHE KARIŞABİLİR

Cihazın uzun vadeli etkilerini test eden bilim insanları gelecekte epilepsi nöbetlerinin tarihe karışabileceğini söylüyor.

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