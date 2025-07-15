Epstein’in hapishanedeki son görüntüleri incelendi: “Videoda oynanmış ve bir dakika kayıp”

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), bu hafta milyarder pedofil Jeffrey Epstein’ın hapishane hücresinin yakınındaki bir kameradan kaydedilen ve “ham, işlenmemiş” olduğu iddia edilen yaklaşık 11 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.



Bakanlık, Epstein’ın federal hapishanede ölümüne dair komplo teorilerini çürütmek amacıyla bu görüntüleri paylaştığını açıkladı. Ancak yayınlanan görüntüler, şüpheleri dindirmek yerine yeni soru işaretleri yarattı.



Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder, 2019’da hücresinde ölü bulunmuştu.



ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi çok sayıda nüfuzlu kişiyle yakın ilişkisi olduğu belirtilen Epstein'in New York'taki hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı. Ancak bazıları bu intihar açıklamasına inanmayı reddetmişti.



GÖRÜNTÜLERİN META VERİLERİ İNCELENDİ



ABD merkezli teknoloji dergisi WIRED, bağımsız adli video uzmanlarıyla işbirliği yaparak bakanlığın yayınladığı videonun meta verilerini inceledi.

Meta veri, bir dosya veya bilgi hakkında açıklayıcı bilgi sağlayan verilere deniyor. Meta veriler, bir dosyanın ne zaman oluşturulduğunu, hangi cihaz veya program kullanıldığını veya hangi ayarlarla işlendiğini gösteriyor. Bu sayede dosya üzerinde oynama yapılıp yapılmadığına bakılabiliyor.



Uzmanların incelediği meta veriler, görüntülerin doğrudan hapishanenin güvenlik sisteminden aktarılmadığını, Adobe Premiere Pro gibi profesyonel bir video düzenleme programı kullanılarak işlendiğini ortaya koydu. Dosyanın en az iki ayrı kaynaktan alınan kliplerin birleştirilmesiyle oluşturulduğu, defalarca kaydedildiği, dışa aktarıldığı tespit edildi. Bu da bakanlığın “ham görüntü” iddiasının sorgulanmasına neden oldu.



KASITLI MANİPÜLASYON VAR MI?



Uzmanlar, meta verilerin görüntülerde mutlaka kasıtlı bir manipülasyon yapıldığını kanıtlamadığını belirtiyor. Görüntüler, kamuya sunulmadan önce sadece birleştirilmiş ve formatı değiştirilmiş de olabilir. Ancak bu işlemlerin Adobe Premiere gibi gelişmiş bir yazılımla yapılmış olması, bakanlığın şeffaflık söylemini tartışmalı hale getirdi. Halihazırda şüphe bulutlarıyla çevrili Epstein dosyasında, görüntülerin nasıl işlendiğine dair net bir açıklamanın bulunmaması yeni komplo teorilerine zemin hazırlıyor.



Komplo teorileri üzerine kitaplar yayınlayan yazar Mike Rothschild, WIRED’a yaptığı açıklamada, “Resmi anlatıda tam açıklanmayan her detay komplo teorisyenleri tarafından kullanılacaktır. Epstein’la ilgili neye inanıyorsanız, bu video o inancı güçlendirecek” dedi.



Önceki aylarda Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein’la ilgili yeni kayıtların yayınlanacağını söyleyerek, kamuoyunda yeni detaylar beklentisi yaratmıştı. Ancak pazartesi günü bakanlık ve FBI’ın yayınladığı ortak rapor, Epstein’ın 10 Ağustos 2019’da Manhattan’daki bir hücrede cinsel istismar suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken intihar ettiğini teyit etmekten öteye gitmedi.



23 DAKİKADA 4 KEZ KAYDEDİLMİŞ



FBI, Epstein’ın tutulduğu Metropolitan Islah Merkezi’ndeki (MCC) Özel Barınma Birimi’nin ortak alanını gören kameranın kayıtlarını inceleyip görüntülerin kontrast, renk ve keskinliğini artırarak hem “iyileştirilmiş” hem de “ham” sürümünü yayımladı. Ancak her iki dosyanın da Adobe Premiere kullanılarak işlendiği ve benzer meta veriler taşıdığı görüldü. FBI’a göre, ilgili zaman diliminde Epstein’ın hücresine giden koridorda yürüyen herkes bu kamerada görülüyor.



WIRED, iki bağımsız adli video uzmanıyla birlikte bakanlığın yayınladığı 21 gigabaytlık dosyaları inceledi. EXIF ve XMP meta veri formatlarını analiz eden gazeteciler, görüntülerin Premiere Pro kullanılarak işlendiğini gösteren dosya uzantılarına ulaştı. Meta verilere göre dosya, 23 Mayıs 2025’te bir Windows kullanıcısı tarafından 23 dakikada en az dört kez kaydedilmişti.



Berkeley Üniversitesi’nden dijital adli uzmanı Profesör Hany Farid, “Bir avukat bana bu dosyayla gelip mahkemede kullanılabilir mi diye sorsa, ‘Hayır, kaynağa dönün, doğrudan orijinal sistemden aktarım yapın, arada işlem olmayacak’ derdim” ifadelerini kullandı. WIRED’a konuşan Farid ayrıca videoda yer yer değişen görüntü oranına da dikkat çekerek, bunun da işleme şüphesini artırdığını söyledi.



Bakanlık, görüntülerdeki işlemler hakkında detaylı soruları FBI’a yönlendirdi. FBI ise yorum yapmayı reddediyor.



SADECE İKİ KAMERA AKTİFTİ



Epstein’ın ölü bulunduğu merkezde 2019’da yaklaşık 150 analog güvenlik kamerası vardı. Ancak Bakanlık Denetim Ofisi’nin 2023 tarihli raporuna göre, Epstein’ın ölümünden kısa bir süre önce bu kameraların yaklaşık yarısı teknik arıza nedeniyle kayıt yapmıyordu. Sistemin onarımı, Epstein’ın ölü bulunduğu geceden bir gün önce planlanmıştı ancak görevli teknisyenin gerekli ekipmana ulaşması, vardiyasını bitirmeye hazırlanan bir gardiyan tarafından engellenmişti.



Bu nedenle, Epstein ölü bulunduğunda yakınlarında sadece iki kamera aktifti: Biri ortak alan ve merdivenleri, diğeri ise bir asansör holünü izliyordu. İkisi de Epstein’ın hücre kapısını görmüyordu.



BİR DAKİKALIK GÖRÜNTÜ KAYIP



Bakanlık raporuna göre, Epstein 9 Ağustos 2019 akşamı saat 20.00 civarında hücresine kilitlendikten sonra sabah 6.30’a kadar kimse hücre koridoruna girmedi.



Ancak uzmanlar kayıtta dikkat çeken bir eksik tespit etti: 23:58:58 ile 00:00:00 arasında yaklaşık bir dakikalık görüntü kayıptı. Kayıt bu sürenin ardından devam ediyordu.



Adalet Bakanı Bondi, salı günkü basın toplantısında, eksik dakikanın sistemin günlük döngüsünden kaynaklandığını, her gece bir dakikalık kaydın silindiğini savundu. Ancak Epstein’ın ölümüyle ilgili yıllardır süren spekülasyonlar göz önüne alındığında, bu açıklama bile komplo teorisyenlerini tatmin etmedi.



O kişilerden biri olan Alex Jones, bakanlığın raporunu “iğrenç” diye niteleyerek, “Bir sonraki adımda bakanlık, Jeffrey Epstein’ın hiç var olmadığını da söyleyebilir” dedi.



İsmini açıklamak istemeyen adli bir video uzmanı ise meta verileri inceleyip WIRED’ın tespitlerini doğruladıktan sonra “Görünüş şüpheli ama bakanlığın bu kadar basit soruları bile cevapsız bırakması daha da şüpheli” ifadelerini kullandı.



ELON MUSK’TAN ÇAĞRI



Bu arada Amerikalı iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’a Epstein'a ilişkin dosyaları, söz verdiği gibi yayınlaması çağrısında bulundu.



Musk, X sosyal medya hesabından, Trump’ın "Epstein’ın bu kadar gündemde tutulmaması gerektiği" yönündeki paylaşımına yorum yaptı.



Trump’a "Gerçekten ciddi misin?" diye tepki gösteren milyarder, ABD Başkanı’nın, Epstein'ın bu kadar konuşulmaması gerektiğini ifade ederken bile defalarca “Epstein” dediğine dikkati çekti.



Musk, paylaşımında Trump’a "Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayınla" çağrısında bulundu.

