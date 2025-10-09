Erkeklerde saç dökülmesine karşı yeni umut

Diyet içeceklerinde kullanılan doğal tatlandırıcı stevioside, erkek tipi saç dökülmesine karşı umut verici bir tedavi seçeneği olabilir. Çin İlaç Üniversitesi ve Sidney Üniversitesi’nden araştırmacılar, stevioside’i kullanarak minoksidili doğrudan saç derisine ileten çözünür mikroiğne yamalar geliştirdi.



Advanced Healthcare Materials dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre fareler üzerinde yapılan deneylerde, bu yamalar 35. günde tedavi bölgesinin yüzde 67,5’inde yeni saç çıkışı sağladı. Bu oran, geleneksel minoksidil solüsyonlarının elde ettiği sonuçların çok üzerinde.



MİNOKSİDİLİN EN BÜYÜK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Minoksidil, saç dökülmesine karşı FDA onaylı tek reçetesiz ilaç olmasına rağmen suda az çözünmesi ve ciltte tahrişe yol açabilmesi nedeniyle etkisini sınırlı gösteriyor. Stevioside ise hem suyu seven hem de sudan kaçan bölgelere sahip yapısı sayesinde, ilacı taşıyabilen mikellesel yapılar oluşturabiliyor. Bu özellik, minoksidilin suda çözünürlüğünü 18 kat artırdı.



DOĞRUDAN KÖKLERE

Her biri yaklaşık 600 mikrometre uzunluğundaki mikroiğneler, cildin dış tabakasını geçerek ilaç yükünü doğrudan saç köklerine bırakıyor. Laboratuvar testlerinde, stevioside-minoksidil yamaları 24 saatte ilacın yüzde 85’ini saldı ve ciltte yüzde 18 oranında kalıcılık sağladı. Buna karşılık, standart yüzde 2 minoksidil çözeltisi sadece yüzde 68’lik geçiş ve yüzde 8,4’lük kalıcılık gösterdi.



FARELERDE BELİRGİN FARK

Testosteron enjeksiyonlarıyla saç dökülmesi oluşturulan farelerde, yamayla tedavi edilen grupta 14. günde belirgin yeni saç çıkışı gözlendi. Geleneksel solüsyon kullanan grupta ise aynı etki 21. günden sonra zayıf biçimde ortaya çıktı. 35. günde yamalı farelerde 6,4 santimetrekarelik saç kaplama alanı oluşurken, solüsyon grubunda bu değer yalnızca 2,2 santimetrekare oldu.



Araştırmacılar ayrıca, stevioside’in kan damarlarını genişletici etkisinin saç köklerine kan akışını artırarak ek fayda sağlamış olabileceğini de belirtiyor.



ERKEN AŞAMADA AMA UMUT VERİCİ

Sonuçlar henüz hayvan deneyleriyle sınırlı olsa da, bu yöntem minoksidilin yan etkilerini azaltıp etkisini artırabilecek yeni bir ilaç taşıma sistemine işaret ediyor. Gıda katkı maddesi olarak uzun süredir güvenli kabul edilen stevioside’in, kanser ilacı paklitaksel ve kannabidiol gibi diğer zor çözünen maddeler için de kullanılabileceği belirtiliyor.

